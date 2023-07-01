NBA／在快艇能開心打球 衛斯特布魯克低薪續約2年

衛斯特布魯克（右）決定續留快艇。（美聯社）

成為自由球員的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），決定續留快艇 ，同意簽下2年780萬美金的新合約，包括第2年的球員選擇權，他的經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）已經向美國《ESPN》證實消息。

新合約中，快艇第一年只會付380萬美金給衛斯特布魯克，不過「衛少」原本就是洛杉磯 本地人，且在上季後半段在快艇得到發揮空間，球隊上季季後賽 遭太陽隊淘汰後就曾留下相關訊息。

「我可以告訴你們的一件事就是，我喜歡這裡，我喜歡這裡的人，球迷不只接納我，還有我的家人和好友。我知道球季結束後，很多事情會發生，但我充滿感激，絕對樂意待在這裡。」這是4月衛斯特布魯克的說法。

34歲的衛斯特布魯克，2017年曾和雷霆簽下5年超過2億美金的頂薪合約，但今年2月從湖人被交易到爵士再被買斷，轉戰到快艇只拿到78萬美金的薪水。不過他為快艇出賽的21場，有場均15.8分、7.6助攻和4.9籃板，儘管賽季在季後賽首輪止步，他仍強調，在快艇讓他能開心「上工」，享受所做的事情。

快艇仍是以雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）雙星為中心去補強，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）得到的消息，快艇對「大鬍子」哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）也有興趣。