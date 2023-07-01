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NBA／熱火傳積極爭取里拉德 交易包裹以赫洛為主軸

記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火積極追求里拉德。(路透)
熱火積極追求里拉德。(路透)

就在里拉德（Damian Lillard）正式拋出「賣我宣言」之後，《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）在報導中透露，熱火一直在等待這個時刻來臨，並且期盼能夠迅速和拓荒者達成協議。

此外，消息人士還指出，熱火一直都是里拉德離開波特蘭後的首選之地，同時巴特勒（Jimmy Butler）更是直接向球團表達了里拉德就是他渴望搭檔的首要目標。

據了解，熱火準備提供以赫洛（Tyler Herro）為中心的交易包裹，還有可能加入羅賓森（Duncan Robinson）和選秀權；不過熱火不希望季後賽發揮出色的馬丁（Caleb Martin）被放進交易之中。

至於先前就出現在交易流言中的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），也可能會被拓荒者嘗試放進里拉德的交易之中。拓荒者除了在選秀會上用探花籤選進韓德森（Scoot Henderson），在自由市場開啟之後，也以5年1.6億美元和葛蘭特（Jerami Grant）達成續約協議。

海恩斯的報導表示，32歲的里拉德對於拓荒者近幾年難以組建一支具備衝擊總冠軍的陣容而感到失望。隨著年齡增長和傷病的增加，里拉德也想在生涯後段有所變化。

里拉德在2022年夏天與球隊達成2年1.21億美元提前續約協議，這讓他在接下來4個賽季的薪資高達2.16億美元，其中2026-27年的球員選項價值高達6320萬美元。

波特 季後賽

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