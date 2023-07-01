NBA／厄文降價3年1.26億元續留獨行俠 小柯瑞第3度回歸

厄文續留獨行俠。(美聯社)

上季季中轉戰獨行俠的厄文 （Kyrie Irving），在今年休賽季成為完全自由球員，而在自由市場開啟的第一天，他也迅速和球隊達成共識，以非頂薪的價碼和獨行俠簽下三年1.26億元的合約，其中第三年握有球員選項。

這些年行為舉止引發巨大爭議的厄文，在獨行俠無緣季後賽之後，一直都沒有明確表態去留問題，屢屢出現相關流言，而老闆庫班（Mark Cuban）不斷強調將會全力留下這位得分悍將。

值得一提的是，獨行俠最多可以開出五年2.72億元的合約給厄文，而其他球隊最多可以開出四年2.02億元的價碼。不過厄文自己也是退讓一步，以非35%的最頂級起薪價碼和球隊簽下三年約，平均年薪超過4000萬元。如此一來也讓獨行俠得以保留中產特例和雙年特例，增添後續運作空間。

厄文上季加入獨行俠後，一共出賽20場，平均得到27分6助攻5籃板1.3抄截，投籃命中率51.0%，三分命中率39.2%；儘管他和唐西奇（Luka Doncic）同時搭檔上場，球隊僅拿到4勝12敗，但獨行俠仍冀望兩人能夠在新賽季發揮相乘效應。

除了順利續留厄文之外，另一方面，獨行俠也重新以兩年合約迎接小柯瑞 （Seth Curry）回歸。據了解，獨行俠可能是動用雙年特例來補強外線，年薪約400多萬元。

小柯瑞重回達拉斯。(路透)

小柯瑞曾在2017和2018年效力過獨行俠，之後短暫待過波特 蘭一年，2019年夏天以4年3200萬元的價碼重回獨行俠，但隔年季中就被交易到76人；2022年他又被送到籃網。如今是他生涯第三次回到達拉斯。

32歲的小柯瑞在上季沒有太多發揮空間，場均只上打了19.9分鐘得到9.2分。其生涯三分球命中率高達43.5%。

此外，有消息指出，獨行俠傳出有意用兩年3600萬元的合約報價伍德（Christian Wood），此外他們也有信心能夠留下鮑威爾（Dwight Powell）。