NBA／綠葉缺人手 湖人找上渡邊雄太、瑞迪許

渡邊雄太吸引諸多爭冠球隊目光。 (美聯社資料照片)

NBA 自由市場開市，和總冠軍賽僅一步之遙的湖人 ，這個休賽季一舉一動都是外界焦點，而根據媒體報導，他們已和兩名前鋒渡邊雄太、瑞迪許（Cam Reddish）兩名鋒線搭上線。

效力籃網，身高約203公分的渡邊雄太，是剛結束賽季最準的神射手之一，本季三分命中率高達44.4%，平均16分鐘內得到5.6分、2.4籃板與0.8助攻，數據雖然看來普通，但廉價的薪資、隨插即用的屬性，讓他成為爭冠球隊的絕佳綠葉人選。

至於曾為「杜克三王」的瑞迪許，2019以樂透第10順位秀被老鷹選中進入NBA，和同梯相比發展卻不甚順遂。先被母隊老鷹交易至尼克，又在紐約跌出輪替後，於季中被送到拓荒者，轉戰波特 蘭的20場比賽繳出場均11分、2.9籃板、1.9助攻。雖然在聯盟中還未站穩，但尚待開發的潛力，仍讓夏天成為受限自由球員的他，吸引不少球隊目光。

湖人稍早放棄畢斯利（Malik Beasley）的球隊選項、又裁掉班霸（Mo Bamba）的非保障合約，換得更多薪資空間補強，《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）日前就寫道，這兩人已進入紫金軍團雷達中：「幾個我聽到，連結至湖人的名字，分別是渡邊雄太以及瑞迪許。」

此外湖人日前也確定開給里夫斯(Austin Reeves)、八村壘合格報價，並執行范德比爾特(Jarred Vanderbilt)選擇權，僅剩羅素(D'Angelo Russell)的合約懸而未決，不過加上今日的數筆操作後，大致可以確定就是要留住本賽季的核心繼續拚冠。