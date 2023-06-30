NBA／一度以為無緣加盟綠衫軍 波爾辛吉斯睡醒好驚喜

塞爾蒂克隊今天正式介紹明星前鋒波爾辛吉斯（中）成為「」綠衫軍」一員。(美聯社)

塞爾蒂克隊在日前透過三方交易案與巫師隊換回明星前鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），並在今天為他舉行介紹會，波爾辛吉斯透露，在上周得知自己的交易是一波三折時，心情一度非常複雜，甚至讓他選擇倒頭就睡，不過在隔天確定交易達成後，他也直言相當開心與興奮。

塞爾蒂克在上周原想與快艇 隊和巫師進行三方交易爭取波爾辛吉斯，不過在快艇退出後，一度被認為交易可能就此破局，就連當時身為當事人的波爾辛吉斯也決定轉頭回到床上就寢，「這對我來說是瘋狂的一天，當時我正要睡覺，然後我聽到交易沒有成功的消息，當時已經是凌晨4點多，我就想說好吧，再去睡一下吧，看看會發生什麼事。」

而就在波爾辛吉斯早上起床後，塞爾蒂克緊急找來灰熊隊頂替快艇完成了波爾辛吉斯的交易案，讓他直言是又驚又喜，「當我早上起來時，我看到交易發生了，我感到非常興奮與開心。」

在今天的發布會上，波爾辛吉斯也多次以興奮和開心描述自己的心情，他坦言能夠為一支真正優秀的球隊效力，並且發揮錦上添花的效用，確實讓他相當期待，「我希望能夠幫上這些人，讓他們更加輕鬆，加入波士頓 這樣高水準又歷史悠久的球隊，這讓我非常容易就能做出抉擇。」

上個賽季波爾辛吉斯在巫師打出生涯代表作，他也直言自己的身心狀態目前都已經邁入一個更好的境界，接下來也將迎接自己的黃金歲月，「我認為我的努力開始得到回報，我重新審視了自己的比賽，以及該如何變得更有效率，然後上個賽季開始收到反饋，而我的努力也都是為了讓自己保持健康，我相信我還會有一些偉大的時刻與高水準的歲月。」

而塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也表示，波爾辛吉斯的加入將能減輕霍福特（Al Horford）與R．威廉斯（Robert Williams III）的負擔，也讓球隊調度變得更加靈活，「憑藉著他在低位的能力，我認為這能減輕我們球員的壓力，並為我們的進攻帶來全新的思維。」