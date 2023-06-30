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NBA／哈登確定分手76人後 傳快艇最積極想網羅組三巨頭

聯合新聞網／即時報導
哈登確定與76人分道揚鑣。（美聯社）
哈登確定與76人分道揚鑣。（美聯社）

「大鬍子」哈登29日傳出會執行新賽季3560萬美元的球員選擇權，但也宣告將與76人分道揚鑣，不再為費城出賽，雙方將一起訓找最適合交易，目標是轉戰更具奪冠實力的球隊，而外媒透露目前以快艇隊動作最積極。

根據ESPN記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，哈登稍早決定執行3560萬美元的球員選擇權，並確定不再為76人出賽。美媒透露76人這方認為在哈登身上「看不到長遠的未來」，不願給出長約，雙方因此協議分手，而他執行選擇權只是為了讓自己更好被交易到薪資爆滿、無法直接簽約的爭冠球隊。

根據Yahoo Sports記者費雪（Jake Fischer）指出，快艇就是最積極想網羅哈登的球隊，他們本周已聯繫上76人，有意獲得這位明星後衛，組成恐怖的三巨頭，且目標還不只哈登一人，「快艇已拿出莫里斯（Marcus Morris Sr.）和鮑威爾（Norman Powell）為籌碼，分別就哈登、哈里斯（Tobias Harris）展開談話。」

由於受到新版勞資協議制約，薪資已破第一層稅線的快艇難以施展「鈔能力」，在自由市場簽下能在爭冠路上起到作用的球員，因此除了寄望有人想底薪「上車」外，只能試圖將陣中多張合約放入包裹，換來第三名球星。

哈登本季場均21分、6.1籃板、10.7助攻，若他順利搭上雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）組成三巨頭，將讓快艇再次成為奪冠熱門。

快艇 費城

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