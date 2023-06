NBA／哈登確定分手76人後 傳快艇最積極想網羅組三巨頭

「大鬍子」哈登29日傳出會執行新賽季3560萬美元的球員選擇權,但也宣告將與76人分道揚鑣,不再為費城 出賽,雙方將一起訓找最適合交易,目標是轉戰更具奪冠實力的球隊,而外媒透露目前以快艇 隊動作最積極。

根據ESPN記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)報導,哈登稍早決定執行3560萬美元的球員選擇權,並確定不再為76人出賽。美媒透露76人這方認為在哈登身上「看不到長遠的未來」,不願給出長約,雙方因此協議分手,而他執行選擇權只是為了讓自己更好被交易到薪資爆滿、無法直接簽約的爭冠球隊。

BREAKING: 76ers G James Harden is picking up his $35.6 million option and sides are beginning to work together in exploring trade scenarios, sources tell ESPN. It’s expected that Harden has played his last game for Philadelphia. pic.twitter.com/GguWgysfNZ

根據Yahoo Sports記者費雪(Jake Fischer)指出,快艇就是最積極想網羅哈登的球隊,他們本周已聯繫上76人,有意獲得這位明星後衛,組成恐怖的三巨頭,且目標還不只哈登一人,「快艇已拿出莫里斯(Marcus Morris Sr.)和鮑威爾(Norman Powell)為籌碼,分別就哈登、哈里斯(Tobias Harris)展開談話。」

The Clippers and Sixers have been in contact this week, league sources told @YahooSports, where Los Angeles — among wide-ranging talks on Marcus Morris and Norman Powell — have approached Philadelphia on separate ideas of trading for James Harden and Tobias Harris. https://t.co/D0biHPhMul