NBA／約柯奇暖心鼓舞魔術19歲新秀 網友好奇為何是他

魔術隊在上周登場的選秀會中,以首輪第6順位選入阿肯色大學後衛布萊克(Anthony Black),他昨天分享一段選秀會前金塊隊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)傳了一段語音鼓勵他的影片,約柯奇的暖心舉動也在網路上引發熱議,但更多網友則是好奇約柯奇為何選擇布萊克做為鼓勵對象。

美國媒體在今天報導布萊克所分享的影片,片中頂著一顆招牌爆炸頭的布萊克拿著手機 ,並傳出金塊中鋒約柯奇的聲音,「我是小丑,我只是想告訴你祝你今天選秀好運,也想告訴你有些事情是不具意義的,我是在第41順位才中選,且當時沒人看好我,所以不論今天結果如何,都不需要擔心,你只需要繼續努力,祝你好運我的好友。」

而在這段語音播畢後,布萊克也露出大男孩般的微笑,並直言相當不可思議,不過更多網友好奇,約柯奇為何會選擇看起來與他素昧平生的布萊克送上選前鼓勵;雙方目前都還沒有做出說明,部分網友則是在下面留言猜測,布萊克的父親正在過去曾在海外討生活,或許因此結識約柯奇,但也有部分網友認為,即使約柯奇只是隨意挑選一位新秀鼓勵,對於個性豪放的他來說也不足為奇。

年僅19歲的布萊克,是身高6呎7吋的雙能衛,雖然有不錯的投射手感,但同樣善於為隊友製造進攻機會,在大學階段更展現優異的擋拆切入能力和防守功力,大一時期就繳出平均12.8分、5.1籃板與3.9助攻的數據。

"Good luck today on the draft. But I gotta tell you that doesn't mean anything. I was 41st pick and nobody counted me... Just work hard, surround yourself with good people that you trust."



Nikola Jokic shares advice to Anthony Black before the NBA draft



(via AnthonyBlack/YT) pic.twitter.com/otyxNkPAqa