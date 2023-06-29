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NBA／約柯奇暖心鼓舞魔術19歲新秀 網友好奇為何是他

記者劉肇育／即時報導
金塊球星約柯奇。（Getty Imaes）
金塊球星約柯奇。（Getty Imaes）

魔術隊在上周登場的選秀會中，以首輪第6順位選入阿肯色大學後衛布萊克（Anthony Black），他昨天分享一段選秀會前金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）傳了一段語音鼓勵他的影片，約柯奇的暖心舉動也在網路上引發熱議，但更多網友則是好奇約柯奇為何選擇布萊克做為鼓勵對象。

美國媒體在今天報導布萊克所分享的影片，片中頂著一顆招牌爆炸頭的布萊克拿著手機，並傳出金塊中鋒約柯奇的聲音，「我是小丑，我只是想告訴你祝你今天選秀好運，也想告訴你有些事情是不具意義的，我是在第41順位才中選，且當時沒人看好我，所以不論今天結果如何，都不需要擔心，你只需要繼續努力，祝你好運我的好友。」

而在這段語音播畢後，布萊克也露出大男孩般的微笑，並直言相當不可思議，不過更多網友好奇，約柯奇為何會選擇看起來與他素昧平生的布萊克送上選前鼓勵；雙方目前都還沒有做出說明，部分網友則是在下面留言猜測，布萊克的父親正在過去曾在海外討生活，或許因此結識約柯奇，但也有部分網友認為，即使約柯奇只是隨意挑選一位新秀鼓勵，對於個性豪放的他來說也不足為奇。

年僅19歲的布萊克，是身高6呎7吋的雙能衛，雖然有不錯的投射手感，但同樣善於為隊友製造進攻機會，在大學階段更展現優異的擋拆切入能力和防守功力，大一時期就繳出平均12.8分、5.1籃板與3.9助攻的數據。

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