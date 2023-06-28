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NBA／19歲溫班亞瑪還在長高 新賽季將成聯盟第2巨人

記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪裸足身高已經來到了7呎3.5吋（222.25公分）。(Getty Images)
溫班亞瑪裸足身高已經來到了7呎3.5吋（222.25公分）。(Getty Images)

上周才剛在今年選秀會上成為史上僅次於「移動長城」姚明的史上身高第二高選秀狀元的法國「蜘蛛人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），在今天經過馬刺官方身高量測後，裸足身高已經來到了7呎3.5吋（222.25公分），比他選前對外公布的7呎3吋又長高了一些，讓他在新賽季也將成為聯盟第二高的球員。

年初才剛滿19歲的溫班亞瑪，他的身高一直是籃球圈的一大謎團，在各大籃球網站上他的身高可以從7呎2吋一路延伸到7呎5吋，而最主要的原因正是他至今仍不斷在長高，且當與其他7呎長人合照時，他的身高又明顯高出其他人一大截。

而溫班亞瑪最近一次對外公開自己的身高則是去年10月在拉斯維加斯的兩場表演賽時，他當時透露自己的身高為7呎3吋，不過在日前的選秀會上官方提供的選秀資料中溫班亞瑪的身高則為7呎4吋，而今天馬刺球團也正式解謎，在最新一次的身高量測中，溫班亞瑪的實際身高為7呎3.5吋。

溫班亞瑪的身高之所以會忽高忽低，最主要原因還是要看身高量測方式，根據NBA在2019-20賽季後的規定，球員官方身高量測必須採取裸足方式，至於日前的選秀資料溫班亞瑪的7呎4吋則為穿鞋高度。

而裸足7呎3.5吋也將讓溫班亞瑪成為聯盟新賽季第二高的球員，僅次於上季效力於火箭的「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）的7呎4吋，略高於日前被交易到塞爾蒂克波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的7呎3吋。

溫班亞瑪裸足身高已經來到了7呎3.5吋（222.25公分）。(歐新社)
溫班亞瑪裸足身高已經來到了7呎3.5吋（222.25公分）。(歐新社)

馬刺 蜘蛛人 NBA

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