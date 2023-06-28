NBA／「LeGM」率先退休 詹姆斯休賽季不會插手湖人操盤

詹姆斯過往被認為會干涉球隊操盤。(路透)

擁有詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）在陣的湖人 ，今夏的補強策略，仍是以爭冠為唯一目標。但和往常不同是，詹姆斯將不會在後方下指導棋。

作為聯盟指標球星，「詹皇」的影響力不只在場上，場下也時有所聞。過往，詹姆斯常被認為會干涉球隊操盤，如交易來衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、爭取換來厄文 （Kyrie Irving）等都有他的影子，甚至厄文本人都曾稱他為「LeGM」。

如今，湖人再次面臨至關重要的夏天，陣中輪替如羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘、華克（Lonnie Walker IV）等人都成自由球員，畢斯利（Malik Beasley）則是球隊選項，班霸（Mo Bamba）的非保障約也得在6月底前決定是否保留，這些都是湖人頭痛的抉擇。

由於這些操作攸關湖人未來能否維持爭冠競爭力，外界不免疑問，「LeGM」是否又要重出江湖。但根據Sportsnaut記者梅迪那（Mark Medina）報導，詹姆斯這個休賽季將專注保養身體，不會干涉球隊補強操作，「根據一名了解詹姆斯的消息來源，與過往不同，他這次不會在夏天向球隊鼓吹任何簽約、交易。」

此外，梅迪那表示，雖然詹姆斯在被金塊淘汰時，曾透露退休 想法，不過事實是他與湖人的未來相當穩固，「不論湖人組出什麼樣的陣容，他都預期會走完剩下兩年、總值9700萬美元的合約。」