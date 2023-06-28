我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 盛讚勇士團隊

體育新聞組／綜合報導
保羅（左）與柯瑞（右）過去在場上激烈對抗。（路透）
保羅（左）與柯瑞（右）過去在場上激烈對抗。（路透）

資深控衛保羅（Chris Paul）休賽季被交易到勇士隊，將和過去場上的頭號對手柯瑞（Stephen Curry）聯手。許多球迷擔心保羅和勇士有心結，但保羅近日接受《ESPN》訪問時透露，他和柯瑞夫妻檔關係很好。

2017-18年、2018-19年賽季保羅效力火箭，當時火箭和勇士都視對方為假想敵，場上也打得相當激情。保羅如今卻表示他和柯瑞沒嫌隙，反而關係很好，「我和柯瑞認識很久，我的妻子有參加她的婚禮，我想他和他的妻子也來參加我們的婚禮。」

保羅也很期待能和柯瑞場上聯手，「我很高興有機會和他一起打球，還有湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、格林（Draymond Green）和球隊所有人，他們有令人難以置信的團隊，已經一起打球一段時間，知道自己在做什麼。」

保羅生涯12次入選明星賽、11次最佳陣容、9次最佳防守陣容，拿過6次抄截王、5次助攻王，不過他始終缺少1枚冠軍戒指。另外，保羅生涯1214場例行賽和149場季後賽都擔任先發，轉戰勇士後是否仍定位在先發，值得球迷關注。

柯瑞 勇士 季後賽

上一則

MLB／史泰德7局10K 穩居三振王…勇士近12戰11勝

下一則

NBA／續約湖人關鍵期 八村壘放棄世界盃

延伸閱讀

NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 期待聯手更盛讚勇士團隊

NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 期待聯手更盛讚勇士團隊
NBA／比爾披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承

NBA／比爾披太陽「3號」戰袍 神奇巧合完美傳承
NBA／格林3年前「討厭保羅」言論被挖出

NBA／格林3年前「討厭保羅」言論被挖出
NBA／合體柯瑞 保羅：已經跟他聊過，我們談得很開心

NBA／合體柯瑞 保羅：已經跟他聊過，我們談得很開心

熱門新聞

霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
內馬爾在Instagram承認出軌，並向懷孕女友道歉。（取材自Instgram）

內馬爾懺悔趁女友懷孕偷吃 爆「偷腥協議」不能跟妓女

2023-06-21 21:30
約柯奇。（Getty Images）

NBA／約柯奇摘首冠 尼克藍道：當年又慢又肥卻大殺四方

2023-06-21 05:25
米勒被黃蜂以榜眼選入。（美聯社）

NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

2023-06-23 07:35
過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

2023-06-23 06:45
李文斯頓見證勇士4座總冠軍之旅。（歐新社）

NBA／想要多陪伴家人 勇士冠軍功臣決定告別灣區

2023-06-20 20:48

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了