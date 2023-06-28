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NBA／勇士趕走波爾 格林續約趨明朗

記者蔡佳霖／綜合報導
外界普遍看好格林（左二）將續約留在勇士。（路透）
外界普遍看好格林（左二）將續約留在勇士。（路透）

就在NBA勇士快刀斬亂麻清除掉波爾（Jordan Poole）之後，格林（Draymond Green）重新簽訂合約續留下來的情況顯然更為清晰。

知名記者史坦（Marc Stein）認為，勇士和格林雙方對於達成一份複數年合約信心十足，原因是格林本身也希望能終老灣區，而球團也傾向於保留八年四冠的核心三劍客。據了解，格林有可能會簽下一份為期三年的合約，這將讓他和柯瑞（Stephen Curry）的合約同進退。

「ESPN」知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）認為聯盟仍有不少球隊願意開給格林一份大合約，或是透過先簽後換的方式來交易。

但問題在於格林和「浪花兄弟」之間關係非常緊密，和球團也有一定默契。對於生涯最後一筆重要合約，格林肯定會全力爭取最好的條件，這也是雙方需要談判之所在。

另一方面，「The Athletic」專家霍林格（John Hollinger）和「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）都指出，清出足夠薪資空間的國王有興趣追逐格林，加上主帥布朗（Mike Brown）的因素，這會是一個變數；溫德霍斯特還額外點名了活塞也是其中一個競爭者。

「Bleacher Report」記者海恩斯（Chris Haynes）則透露，格林樂意去接受其他球隊的會面，但回歸勇士的可能性還是最大。

勇士 柯瑞 灣區

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