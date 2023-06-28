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NBA／過水勇士後打出身價 迪文森佐跳出合約成自由球員

聯合新聞網／即時報導
迪文森佐為勇士重要輪替。(路透)
迪文森佐為勇士重要輪替。(路透)

衛冕失利的勇士，在休賽季又遇到另一個麻煩，那就是繼格林（Draymond Green）後，另一名主力迪文森佐（Donte DiVincenzo）也選擇跳出合約、成為自由球員。

司職後衛的迪文森佐，在2018年首輪第17順位被公鹿挑中，隨即成為球隊重要輪替。不過，他在2021年季後賽遭遇傷病，不僅缺席剩餘賽事，也讓他在隔季表現下滑，隨即被交易至國王。前往沙加緬度的迪文森佐與球隊磨合不順，團隊甚至曾指控，國王對將成為自由球員的他縮減上場機會「蓄意壓價」。

去年季後迪文森佐當然選擇與國王分道揚鑣，成為完全自由球員，隨後決定與勇士簽下兩年922.5萬美元的合約，第二年為球員選項。披上勇士戰袍後，迪文森佐果然找回原有身手，在平均上場26.3分鐘裡，繳出場均9.4分、4.5籃板、3.5助攻的成績，是勇士本季重要輪替。

事實上迪文森佐早就打算過水勇士一年來提升身價，他也憑藉表現得到多隊關注，稍早根據《ESPN》記者安德魯斯（Kendra Andrews）指出，迪文森佐確定不行使合約第二年的球員選項，以完全自由球員身分進入市場。

在新版勞資協議下，屢砸大錢的勇士難以再次發揮「鈔能力」，這也使迪文森佐留隊的機率相當渺茫，應會像去年的小波特（Otto Porter Jr.）般轉戰他隊。

勇士 波特 季後賽

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