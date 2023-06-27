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NBA／保羅自曝和柯瑞夫妻關係很好 期待聯手更盛讚勇士團隊

聯合新聞網／ 即時報導
保羅(左)、柯瑞(右)。(路透)
保羅(左)、柯瑞(右)。(路透)

資深控衛保羅（Chris Paul）休賽季被交易到勇士隊，將和過去場上的頭號對手柯瑞（Stephen Curry）聯手。許多球迷擔心保羅和勇士有心結，但保羅近日接受《ESPN》訪問時透露，他和柯瑞夫妻檔關係很好。

2017-18年、2018-19年賽季保羅效力火箭，當時火箭和勇士都視對方為假想敵，場上也打得相當激情。保羅如今卻表示他和柯瑞沒嫌隙，反而關係很好，「我和柯瑞認識很久，我的妻子有參加她的婚禮，我想他和他的妻子也來參加我們的婚禮。」

保羅也很期待能和柯瑞場上聯手，「我很高興有機會和他一起打球，還有湯普森（Klay Thompson）、維金斯（Andrew Wiggins）、格林（Draymond Green）和球隊所有人，他們有令人難以置信的團隊，已經一起打球一段時間，知道自己在做什麼。」

保羅生涯12次入選明星賽、11次最佳陣容、9次最佳防守陣容，拿過6次抄截王、5次助攻王，不過他始終缺少1枚冠軍戒指。另外，保羅生涯1214場例行賽和149場季後賽都擔任先發，轉戰勇士後是否仍定位在先發，值得球迷關注。

柯瑞 勇士 季後賽

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