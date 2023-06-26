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NBA／金塊出價限價 傳獨行俠有意延攬布朗

記者蔡佳霖／綜合報導
布朗能否續留金塊成了一大問號？（Getty Images ）
布朗能否續留金塊成了一大問號？（Getty Images ）

根據知名記者史坦（Marc Stein）的報導，獨行俠傳出對金塊冠軍成員布朗（Bruce Brown）感興趣，希望可以透過手上的薪資空間去延攬。

獨行俠在選秀會上用一枚首輪第10順位選秀權玩出更多花樣，先後和雷霆、國王進行交易，如願送走伯坦斯（Davis Bertans），並得到了中鋒荷姆斯（Richaun Holmes）、杜克大學的萊夫利（Dereck Lively II）和首輪第24順位的普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper），禁區高度如願提升。

此外，獨行俠在今年自由市場將可以擁有全額中產特例，價值約1220萬美元，將可以用在布朗身上。

挾著奪冠的氣勢，布朗如預期放棄執行下季價值680萬美元的球員選項，正式投入自由市場。儘管布朗本人和金塊都不只一次提到希望雙方繼續合作，但金塊能開出的價碼有限，若其他球隊猛烈追求，除非布朗樂意少領一些，否則他恐怕很難出現在丹佛的衛冕之路上。

先前有消息透露，金塊曾提出四年4000萬美元的續約報價，顯然是遭到布朗團隊的拒絕，當時報導指出，他的經紀人希望能拿到四年不低於6000萬美元的合約。

目前情況是，專欄作家歐康納（Kevin O’Connor）認為雙方仍有機會再續前緣，金塊最多能提供布朗一年780萬美元合約， 然後明年就有權利與他簽下4年5500萬美元延長合約，5年平均年薪就會是1256萬美元。

荷姆斯

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