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NBA／狀元溫班亞瑪魅力大 選秀破600萬人收看

體育新聞組／ 綜合報導
溫班亞瑪在選秀會上飽受關注，也連帶讓轉播收視率開出佳績。（路透）
溫班亞瑪在選秀會上飽受關注，也連帶讓轉播收視率開出佳績。（路透）

全世界都想看溫班亞瑪（Victor Wembanyama）！雖然早早鎖定狀元位置，但這名被譽為20年來最佳新秀的法國長人依舊在選秀會上飽受關注，也連帶讓轉播收視率開出佳績，更一度衝破600萬人同時觀看，創下歷史新紀錄。

剛落幕的選秀會過程鮮有爆點，毫不意外由「法國蜘蛛人」溫班亞瑪成為馬刺隊史的第三位選秀狀元，但仍引起許多球迷矚目。

根據尼爾森公司所做的收視調查，自從NBA選秀大會於2021年由《ESPN》與《ABC》聯合全國轉播後，今年平均收看達374萬人是史上最高。而首輪平均收視人口為493萬人，跟去年首輪相比，更是大幅成長了24%。

就算放眼NBA歷史，也僅在2015年選秀大會達到相同數字的收視率，顯見溫班亞瑪歷史少見的熱度。因為整個選秀會的收視高峰為美東時間8點至8點15分，剛好是宣布溫班亞瑪成為狀元的瞬間，收視人數一舉衝到609萬。

除了關注各個潛力新秀最終獎落誰家，選秀夜前幾筆重磅交易也是影響選秀會收視的一大原因，包含比爾（Bradley Beal）、保羅（Chris Paul）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人將在新球季改披球衣，在在讓NBA於總冠軍賽結束後，猶能保有球迷的關注度。

溫班亞瑪毫無意外地成為新科狀元郎，而馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）對於執教溫班亞瑪感到期待也早已是公開的秘密，溫班亞瑪在選後受訪時也談到這名傳奇教練，笑著表示波波維奇還沒有那麼令人生畏，但相信未來在現實生活中碰面時「會變得更可怕」。此話也引起了全場記者的笑聲。

波波維奇曾率領「GDP」三巨頭拿下四座總冠軍，三巨頭中來自法國的帕克（Tony Parker）更是許多法國球員的偶像，溫班亞瑪也是其中一員，因此馬刺始終是溫班亞瑪的第一志願。

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