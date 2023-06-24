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NBA／執教吉諾布里獲啟示 波總：讓溫班亞瑪做自己

記者蔡佳霖／即時報導
溫班亞瑪以狀元之姿風光加盟馬刺。（歐新社）
溫班亞瑪以狀元之姿風光加盟馬刺。（歐新社）

來自法國的天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama），成為NBA史上第六位沒有大學背景的選秀狀元，也是第一位法國籍的選秀狀元，聲勢和未來發展潛力都備受外界關注。

先前5位沒有經過大學階段的選秀狀元分別是2001年的布朗（Kwame Brown）、2002年的姚明（Yao Ming）、2003年的詹姆斯（LeBron James）、2004年的霍華德（Dwight Howard）、2006年的巴格亞尼（Andrea Bargnani）。

溫班亞瑪的驚人天賦讓他在這一年來成為美國籃壇矚目的焦點，就連74歲的傳奇主帥波波維奇（Gregg Popovich）都為了親自調教養成這位不世出的天才怪物，還特別和馬刺達成3年4200萬美元的續約協議。

「我非常興奮，你應該不希望我現在跳上跳下是吧？我可以馬上表演一段後空翻。」波波維奇說。

「我們很高興能夠迎接溫班亞瑪來到馬刺這個大家庭。他不會是鄧肯、不會是布萊恩、不會是詹姆斯或其他人，他就是溫班亞瑪。」波波維奇一直強調要讓溫班亞瑪成為他自己，而非強加給他一個框架。

「我們希望Victor就是Victor。這是我從吉諾布里（Manu Ginobili）身上學到的。你不能讓球員成為你認為他應該變成的那個樣子。」波波維奇說。

在正式加盟之前，溫班亞瑪已經和Nike簽下代言合約，而在選秀會前一天他更是和NBA總裁席佛（Adam Silver）共進晚餐，雙方聊了許多事情。

另一方面，馬刺高層透露，球隊已經收到了4000份新賽季季票的定金，而且還在增加中。

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