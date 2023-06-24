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NBA／即將接受波總執教 溫班亞瑪：他現在還沒那麼可怕

聯合新聞網／ 即時報導
對溫班亞瑪來說，偶像帕克待過的馬刺隊始終是第一志願。（Getty Images）
對溫班亞瑪來說，偶像帕克待過的馬刺隊始終是第一志願。（Getty Images）

法國天才長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）從樂透抽籤結束後就與馬刺隊的名字緊緊聯繫在一起，也在選秀日毫無意外地成為新科狀元郎。

而馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）對於執教溫班亞瑪感到期待也早已是公開的秘密，溫班亞瑪在選後受訪時也談到這名傳奇教練，笑著表示波波維奇還沒有那麼令人生畏，但相信未來碰面時「會變得更可怕」。

波波維奇已逐漸邁入執教生涯的尾聲，什麼時候退休都不會令球迷意外，但溫班亞瑪的到來顯然讓他考慮推遲退休計畫。據媒體報導，波波維奇預計會和馬刺重新簽下3年合約，平均年薪將達1400萬美元。

波波維奇的期待之情也溢於言表，他曾在抽籤後隨即飛往法國，昨日選秀會落幕時也接受訪問，表示自己興奮到想跳上跳下，甚至可以表演後空翻。

對於將接受波波維奇的執導，溫班亞瑪在受訪時打趣表示現階段波波維奇還沒向他展示嚴厲的一面。「他還沒有那麼令我生畏.....，但我很相信當我們在現實生活中碰面時，他會變得很可怕。」此話也引起了全場記者的笑聲。

波波維奇曾率領「GDP」三巨頭拿下四座總冠軍，三巨頭中來自法國的帕克（Tony Parker）更是許多法國球員的偶像，溫班亞瑪也是其中一員，因此馬刺始終是溫班亞瑪的第一志願。

馬刺 退休

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