我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

MLB／大谷翔平連3年入選明星賽 指定打擊身分登上「先發直達車」

記者陳宛晶／綜合報導
天使隊大谷翔平獲得前進明星賽的「直達車票」。（美聯社）
天使隊大谷翔平獲得前進明星賽的「直達車票」。（美聯社）

大聯盟明星賽第一階段票選完成，天使大谷翔平勇士隊亞古納（Ronald Acuña Jr.）榮登兩聯盟最高票，獲得前進明星賽的「直達車票」，大谷確定連續3年參與明星賽。

大谷共在第一階段拿到264萬6307票，搶下美聯明星隊先發指定打擊，他透過Instagram以英文寫下感謝：「謝謝大家投票給我」，也表示獲得最高票是極高榮譽，自己一定會全力以赴回報；亞古納則是308萬2600票，拿下國聯明星隊外野手一席，這是他生涯第4度參與明星賽。

其他位置的前兩名則是獲得第二階段的票選資格，外野手為前6名，而國聯因已確定亞古納一席，只剩前4名進入第二階段廝殺，第一階段選票不帶入第二階段。

美聯外野手的決選名單包括洋基隊賈吉（Aaron Judge）、天使隊楚奧特（Mike Trout）、光芒隊阿薩羅雷納（Randy Arozarena）、太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）等人，楚奧特已經連續10年入選明星賽，今天將叩關第11年。

國聯外野手由道奇隊貝茲（Mookie Betts）領銜，決選名單中還有台美混血新秀卡洛爾（Corbin Carroll），加上隊友小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）、去年新人王勇士隊哈里斯（Michael Harris II），4人競爭剩下2個先發位置。

勇士 大谷翔平 天使

上一則

洋基也有二刀流 野手基納法利法又飆三振又開轟

延伸閱讀

大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們

大谷狂飆12K 道奇教頭變球迷：他主宰了我們
MLB／道奇球迷頻送秋波 大谷翔平：我要專注比賽

MLB／道奇球迷頻送秋波 大谷翔平：我要專注比賽
MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想開轟

MLB／經典賽對決大谷 楚奧特隔3個月吐心聲：只想開轟
MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

MLB／遇到剋星克蕭 大谷翔平連15場敲安中斷

熱門新聞

黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

2023-06-16 15:33
約柯奇。（Getty Images）

NBA／約柯奇摘首冠 尼克藍道：當年又慢又肥卻大殺四方

2023-06-21 05:25
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01
霍華德父子深情擁抱。（Getty Images）

NBA／霍華德之子爆冷第11順位獲選 父子擁抱畫面感人

2023-06-23 08:20
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

2023-06-16 09:49

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷