NBA／合體柯瑞全力衝擊總冠軍 保羅：感到非常興奮

過去頻頻在西區戰場廝殺的柯瑞(右)和保羅，兩人新賽季將並肩作戰。（路透）

勇士 在22日選秀會上做出一筆重磅交易，將波爾（Jordan Poole）、羅林斯（Ryan Rollins）、2030年受保護的首輪選秀籤、2027年二輪選秀籤打包送到巫師，換來了資深控衛指揮官保羅（Chris Paul）。他與柯瑞 （Stephen Curry）的合體消息也瞬間登上全美熱搜。

針對即將前往灣區 燃燒最後生涯，保羅也表達了興奮之情。「我感到非常興奮。我不知道今天已經被問了多少次這個問題了。是的，我很興奮。」

至於將和柯瑞並肩作戰，保羅也透露他已經跟對方聊過。「我們談得很開心，薪賽季的目標就是幫助球隊贏得更多比賽。」保羅近期正在為新書《Sixty-one（61）》做宣傳。

保羅在2023-24賽季的年薪為3080萬美元，其中只有1580萬美元是受保障。如果沒有在6月28日之前裁掉保羅，他的合約將會變成全額保障。至於保羅在2024-25賽季的合約則是非完全保障。

勇士方面已經表明，將不會裁掉保羅，而是希望透過這樣的全新後場組合，再次衝擊總冠軍。

另一方面，有媒體也提到柯瑞和保羅這兩位大牌後衛顯然很有意願一起合作，並且達成一定的共識，否則他們要阻止球隊這筆交易包並非難事。