NBA／鑽漏洞？網紅「沒打過籃球」 成功進入選秀名單

一位佛大畢業生，雖沒有高中、大學打籃球資歷，卻成功闖關取得NBA選秀資格。 （截自抖音）

2023年NBA 選秀22日登場，各界都在關注法國長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望奪下選秀狀元之際，居然有一則有趣的新聞在流傳，就是一名佛羅里達大學畢業生也是抖音 創作者網紅哈伯（Jordan Haber），在沒有打過任何高中及大學籃球隊之下，鑽選秀規則的漏洞，竟成功報名成為今年選秀候選名單之一，雖自己預期一定不會被選上，但他卻大力宣傳，並說將前往選秀會場紐約巴克萊中心，期待要與NBA總裁席佛（Adam Silver）握手一下。

這位佛羅里達大學法侓系學生，是跟朋友打賭，自己能夠進入NBA選秀，因此翻遍所有NBA選秀規則，從上百頁的勞資協議中，找到一條只要是年滿19歲，讀完大學四年應屆畢業生，就具有選秀資格。他毅然決定去報名，結果成功收到NBA確認回覆，以及前往選秀會場的邀請函，成為300多名候選名單之一。

他收到NBA回覆後興奮不已，也大肆在個人抖音宣傳，吸引不少美國媒體報導，也邀請他上節目談談他成功進入候選名單的過程，哈伯表明自己非常喜歡看NBA，是熱火隊的忠實球迷，由於沒有任何高中及大學打籃球經驗，才讓他費盡千辛萬苦找到符合加入選秀報名規則的漏洞。

據媒體報導，即使他今年選不上，但根據NBA規定，他便可以成為自由球員，日後只要有球隊願意簽他，還是可以一圓NBA夢想。