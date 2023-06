NBA／「該還哈登、衛少、厄文尊重」杜蘭特：3人啟發整個世代

近年被球迷稱作「組團」大師的杜蘭特(Kevin Durant),生涯和多位明星後衛搭檔,而他認為近年遭受球迷諸多批評的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)、哈登(James Harden)與厄文 (Kyrie Irving)三人,並沒有獲得球迷足夠的尊重,因此在網路上和球迷論戰。

杜蘭特出道後與衛斯特布魯克、哈登合組「雷霆三少」,曾一度殺入總冠軍賽。離開雷霆後,在勇士 與浪花兄弟柯瑞 (Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)合作連拿兩冠,又前往布魯克林,先和厄文組成雙槍,再重逢哈登組成恐怖的「三巨頭」,可惜最後與球團不歡而散,在季中被交易至太陽,再和保羅(Chris Paul)合作。

從雷霆到最後的太陽,杜蘭特持續與頂級後衛合作,但上述的衛少、哈登與厄文三人,在球迷眼中卻都毀譽參半。如衛少雖屢屢繳出大三元,卻被質疑是「刷子」;哈登進攻凌厲,在季後賽卻被貼上「軟手」標籤;厄文同樣是進攻機器,卻屢次因個人原因缺賽,遭到球迷抨擊。

一名球迷在推特發文盛讚哈登,「我個人覺得最具影響力,也最欣賞的球員是哈登。」杜蘭特接著在下面回應:「確實,歷史上最具影響力的球員之一,沒人看出來這件事很瘋狂。」球迷接著回覆:「很多人都知道只是不想承認,因為他們觀感不好不受外界青睞。」杜蘭特則趁機為曾合作過的隊友抱不平,強調三人都沒有獲得足夠尊重,「厄文和衛少也該被列入最具影響力球員名單,他們啟發了整個世代,卻沒有獲得肯定。」

Kyrie and Russ too. Inspired a whole generation, they don’t ever get credit for it tho