我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約法拉盛天景商城宵小猖獗 攤主咬牙切齒

NBA／「該還哈登、衛少、厄文尊重」杜蘭特：3人啟發整個世代

體育新聞組／即時報導
籃網三巨頭短暫合作即解體。（美聯社）
籃網三巨頭短暫合作即解體。（美聯社）

近年被球迷稱作「組團」大師的杜蘭特（Kevin Durant），生涯和多位明星後衛搭檔，而他認為近年遭受球迷諸多批評的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）與厄文（Kyrie Irving）三人，並沒有獲得球迷足夠的尊重，因此在網路上和球迷論戰。

杜蘭特出道後與衛斯特布魯克、哈登合組「雷霆三少」，曾一度殺入總冠軍賽。離開雷霆後，在勇士與浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)合作連拿兩冠，又前往布魯克林，先和厄文組成雙槍，再重逢哈登組成恐怖的「三巨頭」，可惜最後與球團不歡而散，在季中被交易至太陽，再和保羅(Chris Paul)合作。

從雷霆到最後的太陽，杜蘭特持續與頂級後衛合作，但上述的衛少、哈登與厄文三人，在球迷眼中卻都毀譽參半。如衛少雖屢屢繳出大三元，卻被質疑是「刷子」；哈登進攻凌厲，在季後賽卻被貼上「軟手」標籤；厄文同樣是進攻機器，卻屢次因個人原因缺賽，遭到球迷抨擊。

一名球迷在推特發文盛讚哈登，「我個人覺得最具影響力，也最欣賞的球員是哈登。」杜蘭特接著在下面回應：「確實，歷史上最具影響力的球員之一，沒人看出來這件事很瘋狂。」球迷接著回覆：「很多人都知道只是不想承認，因為他們觀感不好不受外界青睞。」杜蘭特則趁機為曾合作過的隊友抱不平，強調三人都沒有獲得足夠尊重，「厄文和衛少也該被列入最具影響力球員名單，他們啟發了整個世代，卻沒有獲得肯定。」

雖然和以上幾人合作時，杜蘭特都沒有獲得冠軍，也不是全然地和平分手，但從言論可以看出，他仍相當欣賞這些前隊友。

厄文 勇士 柯瑞

上一則

MLB／前洋基隊長基特轉戰播報台 搭檔A-Rod和老爹

延伸閱讀

NBA／杜蘭特招募比爾引罵 網友怒嗆：組團跟回文一樣快

NBA／杜蘭特招募比爾引罵 網友怒嗆：組團跟回文一樣快
NBA／哈登想重簽新約 留費城攜手安比德拚總冠軍

NBA／哈登想重簽新約 留費城攜手安比德拚總冠軍
NBA／傳哈登欲重簽新合約 留守費城力拚總冠軍

NBA／傳哈登欲重簽新合約 留守費城力拚總冠軍
NBA／轉戰洛城組新三巨頭？柏金斯獻策：哈登該去湖人

NBA／轉戰洛城組新三巨頭？柏金斯獻策：哈登該去湖人

熱門新聞

梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

2023-06-15 11:15
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01
黃蜂隊宣布喬丹將賣掉他的經營權。（美聯社）

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

2023-06-16 15:33
31歲的蘇雅是梅西的忠實球迷，蒐集了約200件印有梅西名字的球衣，得知梅西退出印尼首都雅加達的一場友誼賽後，他很失望。（Getty Images）

梅西退出印尼友誼賽 球迷怒批主辦單位廣告不實

2023-06-16 09:49
資深控衛保羅。(美聯社)

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

2023-06-19 22:01

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費