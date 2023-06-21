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NBA／試訓表現喬丹也驚豔 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒

體育新聞組／綜合報導
美媒爆料黃蜂會用榜眼籤選米勒。（取材自推特）
美媒爆料黃蜂會用榜眼籤選米勒。（取材自推特）

NBA選秀會將在周四登場，除了馬刺的狀元人選早底定外，各隊心儀球員仍是謎團，不過已有媒體提前「暴雷」，握有榜眼的黃蜂已有屬意人選。

本屆選秀會，狀元位置基本已被法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)占據，馬刺在抽中第一順位那一刻，也毫不避嫌對外表態就是非「斑馬」不選。喜愛預測的球迷只能將目光往下移到第二順位，爭論榜眼會是阿拉巴馬大學前鋒米勒（Brandom Miller）還是G聯盟引燃隊後衛韓德森（Scoot Henderson）。

不過ESPN記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）已提前爆料結局，稍早他在節目上表示，握有榜眼籤的黃蜂對米勒的試訓結果很滿意，「他在昨天的個人試訓中，驚艷了喬丹（Michael Jordan）與球隊。黃蜂認為，比起韓德森，米勒更適合小鮑爾（Lamelo Ball）。」

主打前鋒、身高達206公分的米勒，是聯盟現今崇向的「大型側翼」，同時以投射能力聞名，本季三分命中率將近四成，場均可得18.8分、8.2籃板、2.1助攻，因此躍上球探雷達成前段樂透熱門。雖然賽季期間一度與槍擊案掛鉤，但米勒一直都是外界看好的前三順位。

值得一提的是喬丹雖然宣布將出售黃蜂多數股權，不再是主要經營者，但仍將以黃蜂老闆身分參與選秀會，甚至是7月開跑的自由球員市場，球隊也期待這枚榜眼籤能讓夏洛特走出泥沼、重返睽違已久的季後賽。

喬丹 馬刺 鮑爾

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