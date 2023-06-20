NBA／抓棒球像握乒乓球 溫班亞瑪洋基主場開球大暴投

溫班亞瑪受邀到洋基球場開球。(美聯社)

NBA2023年選秀大會將在紐約巴克萊中心舉辦，選秀狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也飛抵紐約，準備參加選秀。他20日受邀至MLB紐約洋基 隊主場開球，賽後他「巨掌」握球的照片在網路上瘋傳，成為球迷熱議的焦點。

溫班亞瑪從家鄉法國飛抵紐約，在機場 被大批球迷包圍，他也熱情地和球迷互動。儘管溫班亞瑪擁有頂級籃球天賦，但他對棒球可能相當陌生，開球投出一顆離譜的挖地瓜壞球，網友紛紛開玩笑表示，「他可能掉出第一」、「希望他別因此落選」。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）看見溫班亞瑪的開球，也笑得合不攏嘴。不過溫班亞瑪接下來和球迷互動，把球丟向觀眾席，展現驚人臂力，布恩看見後也相當吃驚。

更有趣的是，溫班亞瑪賽後張貼自己用手握住棒球的照片，讓眾多球迷驚嘆他的巨掌，大聯盟官網更形容，「在他的大手下，小白球就像乒乓球一樣。」

溫班亞瑪賽後受訪時稱讚洋基球場看起來很棒，並透露自己是搭地鐵 來。由於溫班亞瑪昨天抵達紐約後就行程滿檔，因此他表示，「事情發展得太快，我昨天才從法國抵達美國，我覺得能來到這裡非常幸運。」

Boone definitely thought Wembanyama drilled a kid pic.twitter.com/dyCT6rLgQ1 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 20, 2023