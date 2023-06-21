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NBA／庫明加遭冷藏想出走 勇士：會給機會

記者蔡佳霖／綜合報導
庫明加在季後賽幾乎被冷凍，導致與球隊之間出現問題。（Getty Images）
庫明加在季後賽幾乎被冷凍，導致與球隊之間出現問題。（Getty Images）

2021年以首輪第7順位加入勇士的庫明加（Jonathan Kuminga），其天賦潛力一直被球隊寄予厚望，不過今年季後賽他幾乎是被球隊棄用，造成雙方之間關係趨於緊張，之後甚至傳出可能尋求交易的流言。

對於即將邁入第3年的庫明加來說，2023-24年賽季至關重要，畢竟這將牽動到他的下一筆合約。

甫上任的總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）對於庫明加的情況也非常關注，他表示：「在生涯初期這幾個賽季，他展現出非常顯著的進步。但不幸的是，他一直沒能獲得太多上場時間。想辦法讓他們更多去參與到比賽之中是我們的責任之一。庫明加也必須要承擔起自己的責任，調整好自己的比賽方式。我們的教練團和管理階層也會盡全力解決這個問題。」

「庫明加和穆迪（Moses Moody）在他們生涯的前兩個賽季展現出進步和成長態勢，隨著他們步入正軌，我們對於他們未來可以做的事情充滿信心。」小鄧利維說。

庫明加本季例行賽場均上場20.8分鐘，得到9.9分3.4籃板1.9助攻；季後賽上場時間大幅下降到6.1分鐘，得到3.4分0.9籃板。

「The Ringer」專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）則認為勇士不會輕易放掉庫明加這樣的潛力新星，因為球團內部相信光看庫明加的天賦足以換來一枚狀元籤。

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