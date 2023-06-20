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NBA／向格林喊話盼其歸隊 勇士新總管：我們必須擁有他

記者劉肇育／即時報導
格林。（Getty Images）
格林。（Getty Images）

在球隊精神領袖之一的格林（Draymond Green）拒絕行使下賽季2760萬美元年薪的球員選擇權後，勇士新任總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在19日的介紹記者會上也再次向這名球隊4冠功臣隔空喊話，強調勇士想要以高水平的表現來贏得比賽，就必須要擁有格林不可。

勇士在19日為球隊新任總管小鄧利維舉行上任介紹記者會，在歷經今年季後賽的挫敗後，如何在休賽季補足所需的戰力來讓勇士維持競爭力，將成為小鄧利維的首要任務，尤其是已經婉拒行使合約最後一年選擇權格林的去留，將成為小鄧利維面臨的第一大考題。

在19日的記者會上，小鄧利維也再次向格林喊話，「我希望格林能夠回來，他對這支球隊意味著什麼大家都很清楚，要在最高的水平上取得勝利，我覺得我們就必須要繼續擁有他。」

儘管小鄧利維在2018年就以球探身份開始為勇士工作，不過相較於前任總管邁爾斯（Bob Myers）與格林等勇士資深球員間建立的多年革命情感相比，小鄧利維顯然還無法立即銜接，但勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）也強調他深信小鄧利維能勝任這個職務，「我們沒有從外面找人，因為我們相信連續性的問題，我們已經是一台運轉良好的機器，一個運作良好的組織，而小鄧利維與內部的相處非常的好。」

在格林的去留問題短時間內可能無法有明確答案下，小鄧利維對於勇士的未來仍是相當樂觀，尤其是看見了波爾（Jordan Poole）、庫明加（Jonathan Kuminga）和穆迪（Moses Moody）等年輕球員的進步和成長，讓他充滿了信心，「等我們的年輕球員走上正軌並投入時間時，我對他們未來可做的事情充滿信心。」

勇士 季後賽

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