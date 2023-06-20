我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

NBA／比爾不來 熱火轉追求里拉德

記者蔡佳霖／綜合報導
熱火傳出補強目標轉為里拉德。（Getty Images）
熱火傳出補強目標轉為里拉德。（Getty Images）

隨著比爾（Bradley Beal）將透過交易轉戰鳳凰城，也宣告熱火在爭奪戰中失利。根據「Bleacher Report」記者海恩斯（Chris Haynes）的報導，熱火現階段將會把目標轉向拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）。

在比爾的爭奪戰中，熱火和太陽一樣展現出強烈興趣，提出羅瑞（Kyle Lowry）、羅賓森（Duncan Robinson）及首輪選秀權等籌碼，但比爾最終還是傾向對太陽放棄自己的交易否決權。巫師選擇了和太陽進行交易。

邁阿密記者傑克森（Barry Jackson）則是透露，比爾並不排斥前進邁阿密，只是熱火拒絕了巫師的「某項要求」。

「比爾沒有否決前往熱火的交易。同時，熱火也沒有提出過讓巫師覺得會低於太陽的報價。巫師要求熱火提供一些東西（不確定是什麼），但熱火拒絕了。」傑克森說。

另一方面，海恩斯相信熱火將會把注意力放在里拉德身上，同時他們認為這位拓荒者一哥今夏可能會要求離隊。

不過里拉德之後還有4年超過2億美元的薪資，其中最後一年球員選項更高達6300萬美元，加上拓荒者也多次表明仍會以他為主軸建構具競爭力的陣容，交易難度顯然高於比爾。

上一則

足球／PK贏克羅埃西亞 西班牙奪歐國聯冠軍

下一則

NBA／約柯奇返鄉看賽馬 受英雄式歡迎

延伸閱讀

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政
NBA／巫師將尋求第3方交易 保羅若被釋出…湖人領先爭奪戰

NBA／巫師將尋求第3方交易 保羅若被釋出…湖人領先爭奪戰
NBA／太陽CEO竟是比爾經紀人兒子 球迷籲聯盟介入調查

NBA／太陽CEO竟是比爾經紀人兒子 球迷籲聯盟介入調查
NBA／重磅交易 太陽換來巫師一哥比爾 保羅被送走

NBA／重磅交易 太陽換來巫師一哥比爾 保羅被送走

熱門新聞

梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47
一名中國球迷如願抱到梅西，被保安抬出場時露出幸福的笑容。(擷自推特)

抱到梅西就無悔 中國球迷穿10號球衣衝進場 笑容已升天

2023-06-15 11:15
金塊小將布勞恩（右）高中就是冠軍隊成員，並助堪薩斯大學奪2022年NCAA冠軍，NBA菜鳥球季就隨隊奪冠。（路透）

NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃

2023-06-13 08:37
一名中國球迷闖進賽場擁抱梅西。(影片截取自推特)

衝進球場抱梅西 中國18歲男子被行拘 禁止觀賽1年

2023-06-16 11:01

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬