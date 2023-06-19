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世說新聞╱女裝黑壯漢暴打華翁 路人介入結果...

NBA／保羅飛機上得知被交易 曝太陽老闆和「微笑刺客」干政

聯合新聞網／ 即時報導
資深控衛保羅。(美聯社)
資深控衛保羅。(美聯社)

太陽將控衛保羅（Chris Paul）等籌碼送往巫師，換回明星後衛比爾（Bradley Beal），引發一陣熱議。保羅今天接受紐媒訪問時暗指太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）和傳奇球星「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）介入交易決策。

保羅今抵達紐約接受《Good Morning America》採訪，他在節目中坦言，「我感到很驚訝，我在飛往這裡的飛機上看見這新聞。這個聯盟任何事都可能發生，要搞清楚下一步是什麼。」

保羅接受《紐約時報》訪問時表示，「這就是商業的一部分，你會知道沒有人欠你什麼，無論你和他們做到什麼。」保羅也透露，「當我兒子傳訊息給我時，我就意識到，伊許比亞和湯瑪斯想走不一樣的路。」

據先前報導，巫師正尋求將保羅送往第三方球隊，如果無法成功，將和保羅商討買斷，讓他成為自由球員。針對自己的下一步，保羅直言尚未明朗，「我還沒有足夠的時間處理他，這件事影響的不是只有我。」

由於湯瑪斯過去擔任尼克隊總管表現不佳，因此保羅的言論引發不少球迷擔心。對此，鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）否認保羅的說法，「據我了解，當太陽和比爾會面時，參與的人是瓊斯（James Jones）、伊許比亞、佛蓋爾（Frank Vogel）、巴特爾史坦（Josh Bartelstein），湯瑪斯不是其中的一部分。」

紐約時報

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