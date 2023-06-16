NBA／轉戰洛城組新三巨頭？柏金斯獻策：哈登該去湖人

柏金斯認為，哈登非常適合湖人。（美聯社資料照片）

球員退役轉戰名嘴的柏金斯（Kendrick Perkins），一向以口出狂言聞名，日前他又提出一個瘋狂的言論，那就是哈登（James Harden）應該加入湖人 。

這個夏天握有球員選項的哈登，普遍被預期會跳出合約，尋求生涯最後一份大約。關於他的下家，外界幾乎只有兩個預測，繼續披上76人戰袍，拚生涯首冠，或是回到休士頓 ，帶領火箭的年輕人。

然而，對柏金斯來說，兩支隊伍都不是最好去處，洛杉磯 才是。他在節目上如此解釋，「我昨天說了這句話，搞瘋了所有人，『哈登實際上非常適合湖人。』看看他是怎麼迎合瑞佛斯（Doc Rivers）要求他的角色變換，他是聯盟助攻王，是真正的控衛，可以減緩詹姆斯（Lebron James）的負擔。」

此外，柏金斯也沒忘記，湖人尚有戴維斯（Anthony Davis）這名巨星，他認為，哈登與其也能完美相容，「看看哈登與安比德（Joel Embiid）打擋拆時有多強大，你能想像他和戴維斯配合時能有多輕鬆嗎？」

.@KendrickPerkins thinks James Harden could fit in with the Lakers 😳 Agree? pic.twitter.com/aeYderSvl8 — First Take (@FirstTake) June 15, 2023

或許正如柏金斯所說，哈登與湖人陣容相當適配，然而，就湖人爆滿的薪資空間而言，要將他納入麾下，恐怕也不是說說就能成事。