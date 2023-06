NBA／轉戰洛城組新三巨頭？柏金斯獻策：哈登該去湖人

球員退役轉戰名嘴的柏金斯(Kendrick Perkins),一向以口出狂言聞名,日前他又提出一個瘋狂的言論,那就是哈登(James Harden)應該加入湖人 。

這個夏天握有球員選項的哈登,普遍被預期會跳出合約,尋求生涯最後一份大約。關於他的下家,外界幾乎只有兩個預測,繼續披上76人戰袍,拚生涯首冠,或是回到休士頓 ,帶領火箭的年輕人。

然而,對柏金斯來說,兩支隊伍都不是最好去處,洛杉磯 才是。他在節目上如此解釋,「我昨天說了這句話,搞瘋了所有人,『哈登實際上非常適合湖人。』看看他是怎麼迎合瑞佛斯(Doc Rivers)要求他的角色變換,他是聯盟助攻王,是真正的控衛,可以減緩詹姆斯(Lebron James)的負擔。」

此外,柏金斯也沒忘記,湖人尚有戴維斯(Anthony Davis)這名巨星,他認為,哈登與其也能完美相容,「看看哈登與安比德(Joel Embiid)打擋拆時有多強大,你能想像他和戴維斯配合時能有多輕鬆嗎?」

