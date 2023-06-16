我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、新州3機場停車未預約 恐1天多花89元

紐約霧霾待8小時 等同吸30根菸

NBA／湖人里夫斯今夏推首款簽名球鞋 代言金額破7位數

記者蔡佳霖／綜合報導
里夫斯挾著季後賽優異表現，身價水漲船高。(美聯社)
里夫斯挾著季後賽優異表現，身價水漲船高。(美聯社)

去年和中國球鞋品牌准者（Rigorer）簽約的湖人小將里夫斯（Austin Reaves），成為該品牌第一位簽約代言的現役NBA球員。近日他在Instagram宣布將和該品牌達成首雙簽名球鞋的合約，代言金額將超過7位數。

里夫斯首款個人簽名鞋名為「AR1」，採用紫金配色，預計會在今年夏天開始販售。里夫斯也成為湖人陣中除了詹姆斯（LeBron James）之外，第2位擁有個人簽名鞋款的球員。

今年季後賽表現令人驚豔的里夫斯，平均可以攻下16.9分4.4籃板4.6助攻，儼然成為雙星之外的第三把交椅，多次在關鍵時刻拯救球隊，這也讓即將進入自由市場的他身價水漲船高，有望拿到均薪千萬美元的複數年合約。

湖人 季後賽 NBA

上一則

MLB／大谷三振、全壘打都居聯盟前3

延伸閱讀

NBA／湖人為詹姆斯立雕像？ 歐尼爾：他值得

NBA／湖人為詹姆斯立雕像？ 歐尼爾：他值得
NBA／就要溫班亞瑪 馬刺拒交易狀元籤

NBA／就要溫班亞瑪 馬刺拒交易狀元籤
NBA／稱湖人該幫詹皇立雕像 歐尼爾：他在這裡破得分紀錄

NBA／稱湖人該幫詹皇立雕像 歐尼爾：他在這裡破得分紀錄
NBA／丁威迪遭中國球員「絕殺」中網讚給面子 美網諷：加盟CBA？

NBA／丁威迪遭中國球員「絕殺」中網讚給面子 美網諷：加盟CBA？

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47

超人氣

更多 >
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居