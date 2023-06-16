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NBA／就要溫班亞瑪 馬刺拒交易狀元籤

記者劉肇育／綜合報導
馬刺在選秀會上以狀元籤選進溫班亞瑪已是板上釘釘。（歐新社）
馬刺在選秀會上以狀元籤選進溫班亞瑪已是板上釘釘。（歐新社）

2023年NBA選秀會將22日在籃網主場巴克萊中心舉行，媒體報導，今年手握狀元籤的馬刺在近期已經婉拒多支球隊對於交易狀元籤的報價，甚至已經在上周派出醫療團隊前往法國與狀元熱門人選溫班亞瑪（Victor Wembanyama）碰面，有提前宣告主權的意味。

本賽季戰績在西區墊底的馬刺，日前在樂透抽籤會上幸運抽回狀元籤，這也代表早早就被視為是今年選秀狀元不二人選的法國年輕長人溫班亞瑪，有很高的機率在新賽季披上馬刺戰袍，不過近日也傳出不少球隊仍是抱持著僥倖一試的心態向馬刺提出交易請求，但最終都遭到馬刺球團婉拒，也展現了黑衫軍選入溫班亞瑪的決心。

據報導，馬刺在日前確定取得狀元籤後，就已經私下與溫班亞瑪有所接觸，甚至派出醫療團隊前往法國了解溫班亞瑪目前的身體狀況，希望過去兩次以狀元籤選入羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）後打造的馬刺盛世，能夠在溫班亞瑪加入後重拾榮光。

儘管馬刺在選秀會上選進溫班亞瑪已是板上釘釘，不過想要看到他披上馬刺戰袍可能還需要再等等，根據歐洲媒體報導，今年夏天預計將代表法國出征世界盃南韓賽的溫班亞瑪，恐怕將不會代表馬刺參與在沙加緬度舉行的夏季聯賽，而該賽事日前已經在溫班亞瑪效應下出現門票飆漲的狀況，一些二手售票網站上馬刺夏季聯賽的票價甚至飆破500美元。

溫班亞瑪預計在下周飛抵紐約參與選秀會，也傳出包括他在內的19位今年選秀熱門新秀，都已經收到進入「小綠屋」的邀請，甚至連溫班亞瑪都傳出已經排好前往聖安東尼奧的行程。

馬刺 世界盃 南韓

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