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NBA／想要好好栽培「斑馬」？傳波波維奇不想退休了

聯合新聞網／ 即時報導
波波維奇何時會選擇退休一直是外界熱議的話題。(美聯社)
波波維奇何時會選擇退休一直是外界熱議的話題。(美聯社)

傳奇教頭波波維奇(Gregg Popovich)已步入執教生涯暮年已是公開的秘密，在過去幾年，他考慮退休的消息層出不窮。然而，今天根據外媒報導，隨著馬刺隊相隔許久開坦並幸運抽中狀元籤，即將選進近年來最令人期待的新秀「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembenyama)，波波維奇也考慮推遲他的退休計畫。

波波維奇已執掌馬刺兵符長達26年，手握五座冠軍戒指的他何時退休都不會令人意外，馬刺隊在去年交易掉一哥墨瑞(Dejounte Murray)後正式邁入重建期，外界原先也認為這是波波維奇交接帥印的好時機，但在選秀抽籤後，一切似乎又有了變數。

波波維奇的合約在今年到期，就目前來說尚無續約的官方消息，但顯而易見的波波維奇將至少再待一年，這顯然和溫班亞瑪脫不了關係。馬刺隨隊記者艾利斯(LJ Ellis)提到，根據內部消息，溫班亞瑪的加入有機會說服這名傳奇教頭再堅持一段時間。

在選秀抽籤後波波維奇就曾在採訪中激動表示：「在NBA歷史上，我們不該再奢求更多好運」，他也曾在抽籤後隨即飛往法國，儘管後續證實他並無跟溫班亞瑪會晤，但仍顯見他對於執教這名天才球員的期待。

艾利斯也透露，如果波波維奇選擇回歸，他將有機會簽下一張平均達1400萬美金的三年合約。

馬刺 退休 NBA

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