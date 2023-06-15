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NBA／金塊奪冠當下為何表現淡定？約柯奇：聽媽媽的話

聯合新聞網／ 即時報導
約柯奇在季後賽場展現統治力，拿下FMVP可說是實至名歸。(Getty Images)
約柯奇在季後賽場展現統治力，拿下FMVP可說是實至名歸。(Getty Images)

2022-23的NBA賽季在金塊擊敗熱火奪下總冠軍後正式落下帷幕，金塊隊在大三元機器約柯奇(Nikola Jokic)的帶領下，奪下隊史47年來首座歐布萊恩金盃，約柯奇也以總冠軍戰場均30.2分、14籃板、7.2助攻的全能表現奪下總冠軍戰MVP。當被問及奪冠當下為何表現如此冷靜，約柯奇表示，這是媽媽告訴他的。

約柯奇在季後賽證明了自己是地表上最強球員之一，累積得分、籃板、助攻皆領先所有球員，是歷史上首位。除此之外，出賽20場比賽就拿到10次大三元，是單屆季後賽最多的紀錄，包含成為總冠軍戰史上首位繳出30+20+10成績單的球員，堪稱是紀錄製造機。

前兩年約柯奇斬獲MVP二連霸，但都在陣容不完整的情況下止步於季後賽前兩輪，今年終於登上聯盟之巔。在場上計時器響起、金塊確定登頂王位的當下，約柯奇卻不如外界所想的激動，而是向熱火每個球員握手致意後才與隊友慶祝，「淡定」的反應也引起球迷及媒體關注。

「我媽媽曾告訴我勝不驕、敗不餒」，約柯奇在受訪時說，同時他也不吝於稱讚對手，「我非常尊敬熱火，他們是一支很棒的球隊，也許有些人說他們的表現已經超出預期，但我可沒這麼想」。約柯奇表示，熱火在攻守兩端都表現十分聰明，知道甚麼時候該做甚麼事，這也是他們能站上總冠軍戰舞台的理由，「而我單純的為能贏下比賽而開心」。

季後賽 NBA

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