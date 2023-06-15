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NBA／火箭開「運鈔車」挖里夫斯 湖人麻煩大

體育新聞組／綜合報導
里夫斯本季表現優秀。（Getty Images）
里夫斯本季表現優秀。（Getty Images）

里夫斯（Austin Reaves）本季脫胎換骨的表現，幫助湖人闖進西區冠軍賽，季後身價也大幅上漲，讓湖人留人成為難題，麻煩的是據傳火箭也將開出「運鈔車」加入競標。

里夫斯這季不僅沒有遇到常見的「二年級生症候群」，還進一步將數據提升至場均13分、3籃板、3.4助攻。到了季後賽，他又更上一層樓，以將近45%的三分命中率拿下場均16.9分、4.4籃板、4.6助攻，儼然成為雙星外的第三箭頭。

與此同時，重建多年、選入多名新秀的火箭，已無意透過「坦克」累積天賦，因此，有多項傳言指出，他們希望找到以哈登（James Harden）為首的後衛，帶領格林（Jalen Green）、史密斯（Jabari Smith Jr）等年輕小將，在下季打出煥然一新的風采。

不過，由於哈登尚未確認是否跳脫球員選項，仍存在續留費城可能，火箭勢必得尋找備案，這時，里夫斯的名字出現了。「HoopsHype」記者斯卡托（Michael Scotto）在Podcast中說道，「我被告知，如果哈登沒回到休士頓，火箭預期會對里夫斯有興趣」。「The Athletic」火箭寫手艾可（Kelly Iko）也證實：「里夫斯是火箭很愛的球員。」

雖然里夫斯為受限制自由球員，湖人有權匹配外界開給他的合約，但他們今夏得面臨多名要角合約到期，若火箭真向里夫斯開出「運鈔車」，勢必對湖人造成巨大壓力。

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