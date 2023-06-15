NBA／沒收到約帥恭賀？約柯奇搞笑飆髒話 網球天王IG洗一波祝福

新科FMVP約柯奇有望代表塞爾維亞到亞洲參戰世界盃。（美聯社）

塞爾維亞球星約柯奇（Nikola Jokic）帶領金塊隊拿下成軍近50年來首座冠軍，並獲選FMVP，攀上了職業生涯最巔峰。他的老鄉、網球天王約克維奇 （Novak Djokovic）也在日前拿下法網冠軍，獲得史無前例的23座大滿貫冠軍。

賽後記者問約柯奇，是否有收到約克維奇的恭賀簡訊？約柯奇假意滑一下手機，然後表情逗趣地飆出一句髒話，反應逗笑眾人；約柯奇還說，收到許多訊息，「我還是把手機關機好了。」

之後，約克維奇就在個人IG上「洗一波」祝賀約柯奇的限時動態，一連九篇都和約柯奇有關，還有自己和約柯奇孩提時代的組圖，及兩人互動的照片等，慶祝同胞迎接生涯第一座NBA 金盃。

約柯奇的下一個戰場可能是8月底的世界盃 籃球賽，塞爾維亞被分在B組，將與中國、南蘇丹、波多黎各等國競爭兩個複賽名額，由於世界盃排名將直接影響巴黎奧運資格，球隊勢必希望召回所有NBA球星，確保拿下門票。

總教練佩西奇（Svetislav Pesic）日前向媒體證實：「和其他球星一樣，約柯奇在代表名單上。」這表示，除非出現傷病，或因個人原因拒絕徵召，約柯奇將隨塞爾維亞征戰世界盃。

除了約柯奇外，NBA老鷹隊射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也將披上國家隊戰袍；雷霆長人波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski）則因肩膀傷勢，尚待月底才能確認是否出戰。

約柯奇去年率領塞爾維亞征戰歐錦賽，卻意外在16強遭義大利淘汰，如今，層級更高的世界盃來臨，塞爾維亞肯定需要王牌再次回歸，才有機會一雪前恥。