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NBA／篤定是「馬刺狀元」溫班亞瑪選秀後將直奔聖安東尼奧

聯合新聞網 / 即時報導
不會有意外，溫班亞瑪肯定會是馬刺選秀狀元。(Getty Images)
不會有意外，溫班亞瑪肯定會是馬刺選秀狀元。(Getty Images)

馬刺確定獲得狀元籤後，選下溫班亞瑪(Victor Wembanyama)幾乎已成定局，若有球迷仍相當擔心出現爆冷，現在也可以放心了，根據外媒報導，這名法國新星已經安排好去聖安東尼奧的時程了。

抽籤大會結束後，媒體便目擊到，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）現跡法國。當時，外界普遍認為這趟行程包含與溫班亞瑪的會面，可視為提前鎖定狀元的象徵。然而，根據馬刺記者哈里斯（Don Harris），這僅是波波維奇個人行程，在法甲聯賽結束前，為了尊重大都會92球隊，馬刺不會和溫班亞馬見面。

不過，馬刺球迷別擔心有意外，可以開心準備迎接溫班亞瑪降臨聖城，因為哈里斯隨後再度發文，曝光了這名準狀元之後的行程，「我被告知，就算法甲冠軍賽打滿五場，溫班亞瑪仍會在22日來到布魯克林（選秀會舉辦地點）。」

哈里斯接下來把話講得更肯定，「他肯定會以馬刺第一順位指名的身分走上台，然後在隔天抵達聖安東尼奧，隔天再參加公開的歡迎會」。

溫班亞瑪目前正為大都會92征戰法甲冠軍賽，他在系列賽首場表現不佳，僅8分、7籃板、2助攻；第二戰則找回狀態，砍下19分、7籃板、4助攻，但球隊仍吞下二連敗，瀕臨淘汰邊緣。

馬刺 大都會 布魯克林

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