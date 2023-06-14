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「魔獸」霍華德考慮買1支球隊 喊「台灣永遠是生命中重要的部分」

中央社／台北14日電
霍華。(本報資料照片／記者季相儒攝影）
霍華。(本報資料照片／記者季相儒攝影）

前NBA球星「魔獸」霍華德在台灣職籃聯盟T1賽季結束後返美和家人團聚，今天在Instagram發文並發布影片，除了喊話台灣永遠會是他生命中很重要的一部分外，還透露想要買下1支球隊。

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加盟桃園永豐雲豹，出賽20場，留下23.2分、16.2籃板、5助攻、1.2阻攻成績，儘管雲豹最終無緣季後賽，霍華德仍以出色的表現，獲選年度最佳外援。

霍華德與雲豹合約在5月底到期，他在日前返美，今天在個人Instagram發布1段影片，片中穿插著他返美後和家人的生活，以及在台灣比賽和與球迷互動的畫面。

值得注意的是，他在影片開頭還穿著特攻「台灣黑豹」阿巴西的球衣。

霍華德同時還以中、英文在IG發文，他用中文寫下，「台灣永遠會是我生命中很重要的一部分，我甚至用你們送給我的藝術創作和禮物，替換了我家裡的大部分畫像，如果你們像我一樣記住這段美好的經歷，並希望我回來，請給我一個愛心」。

霍華德則以英文分享這段時間返美的心情，他表示，很開心能回到孩子和家人的身邊，「我等不及在今年夏天和你們一起做大事」。

霍華德還不忘了再度提及台灣，他說：「我愛台灣的一切，我永遠不會忘記今年創造的事物，我們像家人一樣聚集在一起，擠滿了整座球場，這一切無法用價值衡量，事實上，我正在考慮買下1支球隊。」

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