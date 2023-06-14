NBA／韋德保證詹姆斯不會退休：他只是一時情緒上來

韋德一點都不認為詹姆斯有在考慮退休。（美聯社）

對38歲的詹姆斯（Lebron James）而言，NBA生涯已開始倒數，甚至不少粉絲相當擔心他將褪下球員身分，湖人 遭淘汰後他也首次拋出「退休 」可能，但他的老戰友韋德（Dwyane Wade）則否認了這個可能性。

作為同梯進入聯盟的「香蕉船兄弟」，韋德曾和詹姆斯在邁阿密共同經歷過短暫且快樂的時光，合作四季兩度拿下總冠軍。韋德甚至在生涯末期時，曾前往騎士再度與詹姆斯聚首，即便因成效不佳，很快地被交易回熱火，仍無損兩人交情。

因此，韋德對詹姆斯瞭若指掌，當所有人都因詹姆斯記者會上「考慮退休」的發言震撼全聯盟時，韋德雲淡風輕地說：「你說一個剛繳出40-10-9的人，打完生涯最後一場比賽了？我只想確定我們在講同個人。」

韋德進一步解釋，詹姆斯的言論只是來自一時的情緒，「老兄，那就只是比賽結束後，針對那個問題一時的情續反應而已，只要他去趟墨西哥 或南法度個假，相信他很快就會說『沒事了』，我保證詹皇下一季肯定會回歸！」此外他也肯定湖人從谷底反彈的過程，「要向湖人為了繼續前進，所做出來的所有行動獻上致意。」

韋德早一步在2018-19球季宣布退休，而曾說過想和兒子一同站上賽場的詹姆斯，何時會跟上摯友的腳步，目前還有很大的問號。