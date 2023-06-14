我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

NBA／韋德保證詹姆斯不會退休：他只是一時情緒上來

聯合新聞網／ 即時報導
韋德一點都不認為詹姆斯有在考慮退休。（美聯社）
韋德一點都不認為詹姆斯有在考慮退休。（美聯社）

對38歲的詹姆斯（Lebron James）而言，NBA生涯已開始倒數，甚至不少粉絲相當擔心他將褪下球員身分，湖人遭淘汰後他也首次拋出「退休」可能，但他的老戰友韋德（Dwyane Wade）則否認了這個可能性。

作為同梯進入聯盟的「香蕉船兄弟」，韋德曾和詹姆斯在邁阿密共同經歷過短暫且快樂的時光，合作四季兩度拿下總冠軍。韋德甚至在生涯末期時，曾前往騎士再度與詹姆斯聚首，即便因成效不佳，很快地被交易回熱火，仍無損兩人交情。

因此，韋德對詹姆斯瞭若指掌，當所有人都因詹姆斯記者會上「考慮退休」的發言震撼全聯盟時，韋德雲淡風輕地說：「你說一個剛繳出40-10-9的人，打完生涯最後一場比賽了？我只想確定我們在講同個人。」

韋德進一步解釋，詹姆斯的言論只是來自一時的情緒，「老兄，那就只是比賽結束後，針對那個問題一時的情續反應而已，只要他去趟墨西哥或南法度個假，相信他很快就會說『沒事了』，我保證詹皇下一季肯定會回歸！」此外他也肯定湖人從谷底反彈的過程，「要向湖人為了繼續前進，所做出來的所有行動獻上致意。」

韋德早一步在2018-19球季宣布退休，而曾說過想和兒子一同站上賽場的詹姆斯，何時會跟上摯友的腳步，目前還有很大的問號。

退休 湖人 墨西哥

上一則

NBA／金塊47年首冠…約柯奇奪FMVP 穆雷捧金盃哭了

延伸閱讀

NBA／詹姆斯要退休？ 里拉德不信：聯盟新門面未出現

NBA／詹姆斯要退休？ 里拉德不信：聯盟新門面未出現
NBA湖人詹姆斯捧紅「塔可星期二」3家餐廳爭搶商標權

NBA湖人詹姆斯捧紅「塔可星期二」3家餐廳爭搶商標權
NBA／稱湖人僅詹皇想招攬厄文 匿名總管警告：想想當初的衛少…

NBA／稱湖人僅詹皇想招攬厄文 匿名總管警告：想想當初的衛少…
NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹姆斯、波許隊史紀錄

NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹姆斯、波許隊史紀錄

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高