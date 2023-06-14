我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

NBA／活塞全隊集合迎新主帥 威廉斯：沒見過如此排場

記者劉肇育／即時報導
活塞隊以高規格記者會迎接新教頭威廉斯。(美聯社)
活塞隊以高規格記者會迎接新教頭威廉斯。(美聯社)

本賽季在聯盟戰績墊底但卻無緣抽中狀元籤的活塞隊，13日迎接球隊新主帥威廉斯（Monty Williams）加盟，活塞這次不僅提供6年總價7850萬美元的史上最大教練合約，活塞球員在加盟記者會也幾乎全體到場，讓威廉斯直言過去也不曾見過如此排場。

本賽季執教太陽，卻在球隊於季後賽第二輪遭淘汰後丟掉飯碗的威廉斯，季後獲得活塞青睞，還為他開出一張誠意十足的合約；威廉斯13日透露，儘管活塞第一時間與他聯繫時，因為妻子罹癌讓他一度無法迅速做決定，不過在妻子的身體狀況好轉後，也因感受到活塞球團的誠意，最終決定在新賽季接下活塞總教練職務，「這是我做這個決定的一個重要因素，活塞展現十足耐心，這對我意義非凡。」

13日加盟記者會上，活塞全隊除了波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）外的所有球員，包括康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）、杜倫（Jalen Duren）都到場迎接新主帥上任，讓威廉斯直言，「我從沒有想過一個教練的加盟記者會，所有球員都會到場。」

活塞過去4個賽季合計僅拿下80勝，儘管今年無緣奪下狀元籤，不過陣中幾名年輕球員的天賦也讓曾幫助太陽死灰復燃的威廉斯躍躍欲試，他說：「我們的球員有著肉眼可見的天賦，儘管他們都很高大，但當我在和他們說話時，他們都是雙眼緊盯著我，當我傳訊息給他們時，他們總能第一時間就回覆，這讓我印象深刻，我感受到他們對我的尊敬，這在NBA非常少見。」

根據美國媒體報導，這次活塞能邀請到威廉斯加入，除了價錢漂亮的合約外，甚至附加一些福利，包括提供私人飛機和為威廉斯罹患乳腺癌的妻子提供醫療協助，甚至幫他們的孩子尋找學校和住所，以避免在搬家過程中對於威廉斯妻子造成身體上的負擔。

威廉 季後賽 福利

上一則

NBA／韋德保證詹姆斯不會退休：他只是一時情緒上來

延伸閱讀

「四海兄弟」崔特威廉斯驚傳身亡 「騎車轉彎遭撞」經紀人證實死訊

「四海兄弟」崔特威廉斯驚傳身亡 「騎車轉彎遭撞」經紀人證實死訊
NBA／熱火輸球最開心的人？威廉斯：他們快被金塊送回家

NBA／熱火輸球最開心的人？威廉斯：他們快被金塊送回家
NBA／為何開除前年度教頭威廉斯 太陽老闆：球隊要總冠軍

NBA／為何開除前年度教頭威廉斯 太陽老闆：球隊要總冠軍
NBA／8年賺1億 前太陽教頭威廉斯轉戰活塞 合約傳出天價

NBA／8年賺1億 前太陽教頭威廉斯轉戰活塞 合約傳出天價

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高