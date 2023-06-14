NBA／傳熱火季中曾追求厄文 休賽季欲重組「三巨頭」

熱火想在自由市場找到巴特勒、阿德巴約的幫手。(路透)

熱火以89：94輸給金塊，結束了驚奇的「老八傳奇」，總冠軍賽 凸顯了和金塊的天賦差異，根據外媒報導，剛結束賽季的他們打算重啟季中未能實現的「追星計畫」。

本季季中交易截止日前，當東、西區球隊都在透過交易補強展開「軍備競賽」時，熱火並未投入其中，僅在截止日後將被買斷的勒夫（Kevin Love）納入麾下，以與開季差不多的陣容進入下半季。沒想到，這組原班人馬最終不僅通過附加賽，還一路淘汰東區第一、第五與第二種子，闖入總冠軍賽上演「老八傳奇」。

可惜熱火最終還是以1勝4敗不敵金塊，團隊天賦差距在這系列賽中也顯而易見，但事實上他們其實在季中曾有「追星計畫」，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，南灘大軍在曾試圖透過引進厄文 （Kyrie Irving），「據我所知，他們在厄文去獨行俠前提供了報價。」

即便最後在競標中輸給了獨行俠，厄文在達拉斯也是爛尾收場，但查拉尼亞認為，熱火仍可能在休賽季組成「三巨頭」，「打進總冠軍賽給了你一個想法，那就是熱火還是會試圖找來可以分擔巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）負擔的人」，最後更留下懸念，「問題是，這個人是誰？有可能還是厄文嗎？」

今年自由市場將在6月30日開市，屆時就能揭曉，薪資已滿載的熱火，是否真能延攬厄文這樣的球星入隊。