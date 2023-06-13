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NBA／金塊、熱火爭冠 平均每場比賽1164萬人觀看

記者劉肇育／台北即時報導
約柯奇（左）獲選總冠軍賽MVP，露出開心笑容和女兒一起慶祝。（路透）
約柯奇（左）獲選總冠軍賽MVP，露出開心笑容和女兒一起慶祝。（路透）

NBA總冠軍賽在昨天金塊隊捧起隊史首座金盃後落幕，今天美國轉播單位ABC、ESPN、TNT也公布今年季後賽與冠軍賽的收視表現，季後賽平均每場比賽吸引547萬名觀眾，創下近5年來新高，總冠軍賽平均每場比賽則有1164萬人觀看，雖低於去年勇士、塞爾蒂克隊系列賽，但相差並不多。

NBA總冠軍賽今年出現新面孔，由首度爭冠的金塊順利抱回隊史47年第一座冠軍，昨天封王戰吸引多達1308萬名觀眾觀賽，是疫情爆發4年來，收看人口數最高的總冠軍賽第5戰，甚至超過去年勇士、塞爾蒂克第5戰的1303萬人。

不過以平均數據來看，今年金塊與熱火系列賽平均每場觀看人數1164萬，略低於去年勇士與塞爾蒂克的1240萬，但也高於2021年公鹿、太陽隊系列賽的1153萬和2020年於泡泡賽區舉行的湖人、熱火系列賽的868萬。

儘管丹佛與邁阿密皆是北美四大體育聯盟的大市場球隊，但在今年冠軍賽開打前就被認為吸引力不如去年的塞爾蒂克與湖人，最終依舊繳出不錯的收視表現，其中在丹佛地區總冠軍賽收視率高達21.55，居全美各地區之冠，也展現丹佛當地球迷對於這座冠軍的高度期待。

總冠軍賽 勇士 季後賽

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