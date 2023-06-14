我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

剛與拜登合影 跨性網紅白宮露奶 被禁再參加活動

NBA／曾申請交易成丹佛公敵 「甜瓜」安東尼祝賀金塊奪冠

聯合新聞網／ 即時報導
安東尼生涯自丹佛發跡。(美聯社)
安東尼生涯自丹佛發跡。(美聯社)

金塊以94：89擊敗熱火，拿到成軍47年來的首冠，而過往曾試圖帶領球隊打破冠軍荒的安東尼（Carmelo Anthony），也發文替這支球隊獻上祝福。

2002-03賽季，金塊僅拿下17勝65負，卻讓他們在該年選秀，以探花籤選入了安東尼。這位「進攻萬花筒」也就此成為球隊領袖，在隔年便幫助金塊重返季後賽，並於接下來幾年都能保有季後賽資格，最遠曾走到西區冠軍賽。

不過，多次爭冠失利後，安東尼於2010-11賽季向金塊提出交易申請，逼得球隊必須在季中將其交易至尼克，他也因此從球隊領袖轉為球迷公敵。不過，安東尼的離去也為金塊留下豐厚資產，包括帶來奪冠功臣穆雷（Jamal Murray）的選秀籤，都間接來自當時的交易案。

雖然一度和金塊球迷形同水火，隨著時間過去、安東尼宣布退休，兩邊的關係也不再緊張，昨日在繼承自己15號的約柯奇（Nikola Jokic）率隊奪冠後，安東尼也於個人推特轉發貼文寫道，「冠軍！恭喜金塊！」

效力金塊八季，安東尼留下場均24.8分、6.3籃板、3.1助攻的成績。

季後賽 退休 推特

上一則

NBA／金塊、熱火爭冠 平均每場比賽1164萬人觀看

延伸閱讀

慶金塊奪冠 丹佛街頭槍響9人傷 2男被捕

慶金塊奪冠 丹佛街頭槍響9人傷 2男被捕
NBA／金塊要辦奪冠遊行 約柯奇：喔不我要回家參加賽馬

NBA／金塊要辦奪冠遊行 約柯奇：喔不我要回家參加賽馬
金塊老闆有眼光 旗下職業隊18個月內4度奪冠

金塊老闆有眼光 旗下職業隊18個月內4度奪冠
NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃

NBA／金塊22歲菜鳥超狂 拿完NCAA總冠軍隔年奪NBA金盃

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高