NBA／痛批西蒙斯擺爛態度 巴克利預言：可能迎來生涯最後一季

本季復出的西蒙斯狀況不佳，且因傷勢提早結束賽季。(路透)

日前透過修圖讓自己看來更壯，卻被網友抓包的西蒙斯（Ben Simmons），目前在心理狀況、場上實力等方面都備受質疑，前輩巴克利（Charles Barkley）更預測，若新賽季狀態未能提升，他可能將迎來生涯最後賽季。

西蒙斯因與76人的爭端，以及轉至籃網後的背部傷勢，導致21-22留下空白賽季，但仍有球迷期待他本季復出後，能成為杜蘭特（Kevin Durant）和厄文 （Kyrie Irving）的得力助手。但重回球場的西蒙斯狀況卻持續低迷，雙星離開後也不見改善，整季留下場僅6.9分、7.5助攻、7.5籃板的成績。

過去在76人有輝煌功績的巴克利，就對這位後輩相當不滿，於節目上首先抱怨西蒙斯主動要求離開費城 的鬧劇，「當球隊要你變得更好時，作為球員，你的回應不該是『我不想在這打球了』，這讓76人當初選他而不是巴特勒（Jimmy Butler）的決定看來更糟。我對西蒙斯很失望，教練要你提升自己就必須努力做到，這是你身為球員的職責。」

巴克利接著更批評西蒙斯畏懼投籃的心理，「西蒙斯可能正在摧毀自己的生涯，他遇上了不敢投籃的心理障礙。他還有另一個年薪4000萬美元的球季，至少還有一年可以嘗試並改正問題，如果他繼續照著過往不敢投籃的模式，這可能會是他最後一個NBA 球季。」

76人時期的西蒙斯雖然不擅投籃，至少在防守與組織有極大貢獻，能繳出場均15.9分、7.7助攻、8.1籃板、1.7抄截的全能表現，也曾3度入選明星賽、2次防守第一隊與1次年度第三隊，若他能找回當時的自己，NBA生涯或許還有挽回餘地。