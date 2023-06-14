我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助機台也得給？美國小費文化漸越界 遭厭倦

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

NBA／巴特勒決賽再敗 熱火找副手仍有得拚

記者劉肇育／綜合報導
巴特勒（右）在總冠軍賽表現出色，卻未能讓熱火隊老八傳奇延續到最後。（歐新社）
巴特勒（右）在總冠軍賽表現出色，卻未能讓熱火隊老八傳奇延續到最後。（歐新社）

加入熱火的四個賽季裡，兩度領軍殺進總冠軍賽，以及一次在東區冠軍賽搶七止步，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今年帶領陣容殘缺的熱火，一路從附加賽挺進到總冠軍賽，儘管依舊成為悲情英雄，但再一次向世人展示自己永不退縮精神。

熱火今年從附加賽一路殺進到總冠軍賽，最終未能延續「老八傳奇」奪冠改寫聯盟歷史，但不論是巴特勒領軍力挫強敵，還是陣中選秀落選軍團輪番挺身而出的表現，都已成為今年季後賽一段佳話。

33歲的巴特勒在今年季後賽期間帶傷繳出一張平均近27分、6.5籃板、6助攻的全能數據，讓人留下深刻印象，在無緣奪冠後，他也把外界對他的讚美分享給整個團隊，「我很想要為我的隊友贏得一座冠軍，因為他們絕對值得。我在這裡學到很多東西，這讓我充滿感激，我也始終相信，未來我們仍有贏得冠軍的機會」。

即使再度在冠軍賽鎩羽而歸，但熱火季後除了史特魯斯（Max Strus）、文森（Gabe Vincent）將成為自由球員外，其他核心球員都有合約在身，而外界也預測熱火球團將會在休賽季期間，透過交易方式為巴特勒尋找另一名全明星副手，巴特勒說：「接下來就是球團和教練團的工作了」。

總冠軍賽 季後賽

上一則

MLB／大谷單場雙響砲 20轟暫居美聯全壘打王

下一則

NBA／金塊47年首冠…約柯奇奪FMVP 穆雷捧金盃哭了

延伸閱讀

熱火老八傳奇闖冠軍賽功敗垂成 汲取教訓展望未來

熱火老八傳奇闖冠軍賽功敗垂成 汲取教訓展望未來
NBA／金塊16勝4敗強勢奪冠 21世紀以來勝率僅次勇士、湖人

NBA／金塊16勝4敗強勢奪冠 21世紀以來勝率僅次勇士、湖人
NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍
NBA／梅西轉戰邁阿密國際 同城球星巴特勒：很開心他在這

NBA／梅西轉戰邁阿密國際 同城球星巴特勒：很開心他在這

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高