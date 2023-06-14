NBA／金塊47年首冠…約柯奇奪FMVP 穆雷捧金盃哭了

確定奪冠後穆雷第一時間就已泛淚，頒獎典禮上更直接淚崩。（Getty Images）

沒讓熱火隊「老8傳奇」延續到最後，丹佛金塊隊12日在當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）28分、16籃板領軍下，以94：89擊敗熱火隊，只花五戰就在主場迎接今年NBA 總冠軍，終結隊史47年的等待。

金塊1976年加入NBA，五度打進分區決賽但無緣爭冠，包括2020年的「泡泡園區」賽季敗給最後奪冠的湖人隊，隔年尋求突破，當家後衛穆雷（Jamal Murray）卻在4月遭遇左膝前十字韌帶受傷重挫，2021到22賽季全部報銷，本季總算和約柯奇合體，兩人總冠軍賽 第3戰一同繳出大三元，締造NBA紀錄，12日再一同高捧金盃，穆雷忍不住淚流滿面。

本場攻下14分、8籃板、8助攻，穆雷感性說，回想到辛苦的復健路，情緒實在太多，「我無法控制住眼淚」。26歲的穆雷2016年加入金塊，約柯奇早兩年進入NBA，兩人都正值當打之年，無怪乎金塊教頭馬龍（Michael Malone）頒獎典禮直接向球迷宣告，他說：「我們不以一冠滿足，我們想要更多」。

28歲的約柯奇成是聯盟去年和前年的年度MVP，今年雖沒能完成年度MVP三連霸，但12日帶著女兒捧起總冠軍賽MVP專屬的比爾羅素獎盃，成為第6位奪下總冠軍賽MVP的非美國球員。

當2014年選秀會上金塊於第二輪第41順位選入來自塞爾維亞的年輕長人約柯奇時，電視上的轉播畫面卻剛好切入知名墨西哥捲餅廣告，當時誰也沒想到8年後這位「捲餅小子」，會率領丹佛金塊奪下隊史首座總冠軍，甚至成為史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP（FMVP）。

17歲就已站上歐洲職業舞台的約柯奇，儘管青少年時期在球場上就有著不錯表現卻缺乏爆發力、體能條件也不算頂尖，仍讓他在2014年投入NBA選秀時落入了第二輪才被金塊選中，甚至在當年選秀報告中還認為約柯奇將無法長久在NBA立足。

不過，在加入NBA的第一個賽季約柯奇就用場上表現粉碎質疑，順利獲選年度新秀第一隊，甚至後來在教練苦口婆心勸說減重後，約柯奇的場上數據三級跳，過去兩年更順利當選年度MVP，即使今年挑戰3連霸遭到76人隊安比德（Joel Embiid）攔胡，但他仍靠著在季後賽不斷創紀錄的表現，不僅幫助金塊奪下隊史首冠，自己也拿下總冠軍賽MVP。