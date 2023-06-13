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NBA／金塊要辦奪冠遊行 約柯奇：喔不我要回家參加賽馬

記者劉肇育／即時報導
約柯奇（左）獲選總冠軍賽MVP，開心和女兒一起慶祝。（美聯社）
約柯奇（左）獲選總冠軍賽MVP，開心和女兒一起慶祝。（美聯社）

當2014年選秀會上金塊於第二輪第41順位選入來自塞爾維亞的年輕長人約柯奇時，電視上的轉播畫面卻剛好切入知名墨西哥捲餅廣告，當時誰也沒想到8年後這位「捲餅小子」，會率領丹佛金塊奪下隊史首座總冠軍，甚至成為史上選秀順位最低的總冠軍賽MVP（FMVP）。

17歲就已站上歐洲職業舞台的約柯奇，盡管青少年時期在球場上就有著不錯表現卻缺乏爆發力、體能條件也不算頂尖，仍讓他在2014年投入NBA選秀時落入了第二輪才被金塊選中，甚至在當年選秀報告中還認為約柯奇將無法長久在NBA中立足。

不過，在加入NBA的第一個賽季約柯奇就用場上表現粉碎質疑，順利獲選年度新秀第一隊，甚至後來在教練苦口婆心勸說減重後，約柯奇的場上數據三級跳，過去兩年更順利當選年度MVP，即使今年挑戰3連霸遭到76人安比德攔胡，但他仍靠著在季後賽不斷創紀錄的表現，不僅幫助金塊奪下隊史首冠，自己也拿下總冠軍賽MVP。

帶領球隊寫下歷史性的一頁，愛馬的約柯奇奪冠後卻只想著何時能夠回家，尤其在聽到後天將在丹佛舉行奪冠遊行時，他卻說：「喔不，我必須回家一趟，因為周日我有一場賽馬必須參加」。

NBA 總冠軍賽 遊行

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