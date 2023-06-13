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NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

聯合新聞網／ 即時報導

金塊奪下隊史47座總冠軍，要論這趟旅程中誰最「躺」，絕對是季中才加盟的長人布萊恩（Thomas Bryant），金塊整個季後賽17場，他竟只出賽29秒。

布萊恩本季一開始效力湖人，得到許多出賽機會，41場比賽平均能貢獻12.1分6.8籃板，不料他卻在交易截止日前喊賣我，接著金塊用里德（Davon Reed）和3個二輪選秀權換到他。

布萊恩到金塊後原預計成為約柯奇（Nikola Jokic）主要替補，不過金塊寧願排出小球陣容，也不願使用他。他在整個季後賽竟只有在冠軍系列賽第3戰上場，且只有29秒。不過布萊恩仍獲得許多球員一輩子無法得到的冠軍戒，開心地和隊友享受香檳浴。

值得一提的是林書豪當年在暴龍2019年奪冠時也有類似經歷，總冠軍賽只有在第三戰出賽51秒，隔年雖然未能留在NBA、仍收到冠軍戒指。不過整個季後賽則是出賽8場打了27分鐘，和布萊恩相比還是有多留點汗。而他當年在轉隊前還是老鷹隊主力輪替，出賽51場平均打近20分鐘可攻下10.7分與3.5次助攻。

布萊恩整個季後賽只上場29秒。(美聯社)
布萊恩整個季後賽只上場29秒。(美聯社)

季後賽 林書豪 總冠軍賽

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