NBA／金塊奪冠路最「躺」球員 中鋒布萊恩季後賽只打29秒

金塊奪下隊史47座總冠軍，要論這趟旅程中誰最「躺」，絕對是季中才加盟的長人布萊恩（Thomas Bryant），金塊整個季後賽 17場，他竟只出賽29秒。

布萊恩本季一開始效力湖人，得到許多出賽機會，41場比賽平均能貢獻12.1分6.8籃板，不料他卻在交易截止日前喊賣我，接著金塊用里德（Davon Reed）和3個二輪選秀權換到他。

布萊恩到金塊後原預計成為約柯奇（Nikola Jokic）主要替補，不過金塊寧願排出小球陣容，也不願使用他。他在整個季後賽竟只有在冠軍系列賽第3戰上場，且只有29秒。不過布萊恩仍獲得許多球員一輩子無法得到的冠軍戒，開心地和隊友享受香檳浴。