NBA／無緣完成老八奪冠傳奇 巴特勒：隊友絕對值得冠軍

巴特勒（左）與冠軍擦身。（路透）

身為聯盟史上第二支以分區老八闖進到總冠軍賽 的球隊，熱火隊12日在總冠軍賽第5戰以5分差距不敵金塊隊，無緣改寫歷史成為首支奪冠的分區老八，賽後熱火教練與球員都難掩失望之情，熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）直言，真的很想為隊友拿下這座冠軍，因為他們絕對值得。

儘管去年就闖進到東區冠軍賽，不過熱火本賽季在球隊狀況起起伏伏的情況下落入附加賽，並且還在首戰不敵老鷹隊，不過接下來他們先是在附加賽淘汰公牛隊，來到季後賽 後狀況更是火熱，首輪淘汰聯盟例行賽戰績最佳的公鹿隊，第二輪更是擊退1999年成為聯盟史上首支以老八姿態闖進冠軍賽的尼克隊，東區冠軍賽更是連續兩年與塞爾蒂克隊上演搶七大戰，並且成功復仇。

儘管一路扳倒強敵晉級到冠軍賽，熱火在與金塊的系列賽中依舊是不被看好的一方，不過他們仍是在第二戰於金塊主場偷走一勝，讓原本被認為將會是一面倒的系列賽開始出現不同聲音，只可惜最終熱火依舊以1勝4負敗下陣來，但巴特勒不服輸的拚戰精神，以及熱火選秀落選大軍的精采表現，已經為今年季後賽增添許多話題。

在12日輸球無緣奪冠後，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）恭喜金塊奪下隊史首冠，直言他們確實是表現更好的一方，完整的團隊戰力確實讓他們沒有太多對策；隨後他也感謝自己球員的努力，「我認為這支球隊能引起很多人的共鳴，如果你有過不被重視的感覺，我們陣中很多人就都有過類似的經驗。有時候時機不屬於你，但我依舊告訴隊上的每一個人，我愛他們。」

「士官長」巴特勒雖然再次與冠軍擦身，但也再次向世人展現自己不斷克服逆境的不屈不撓精神，他說：「我真的很希望為我的隊友拿下冠軍，因為他們絕對值得。」