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NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史首冠

NBA／上季膝傷整季報銷 穆雷捧冠淚流滿面

記者曾思儒／即時報導
穆雷在第五戰攻下14分、8籃板、8助攻。(Getty Images)
穆雷在第五戰攻下14分、8籃板、8助攻。(Getty Images)

兩年前左膝十字韌帶撕裂，金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）空白一整個賽季，但今年有了最好結果，金塊在總冠軍賽第5戰上演逆轉勝，以94：89擊敗熱火隊，攻下14分、8籃板、8助攻的穆雷第一時間就已泛淚，頒獎典禮上更直接淚崩。

上個賽季報銷的穆雷含淚提到，當時只能在場下看著球隊跌跌撞撞，十分不好受，但也感謝家人和隊友大力支持，讓他能重返球場，迎接隊史第一座總冠軍。

26歲的穆雷2016年選秀會第一輪第6順位被金塊選中，2020年季後賽大殺四方，但金塊西區決賽不敵湖人；隔年尋求突破，他卻在4月遭遇左膝前十字韌帶受傷重挫，上季全部報銷，本季總算和約柯奇（Nikola Jokic ）再度聯手，總冠軍5戰場穆雷場均繳出21.4分、10助攻和6.2籃板，和約柯奇是金塊奪冠兩大功臣。

兩人其實早在2014年就曾在表演賽中搭檔，成為金塊最佳拍檔的第7年總算為球隊帶回隊史第一冠，金塊教練馬龍（Michael Malone）在頒獎典禮上嗨喊「我們還要更多」，預約挑戰更多金盃。

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