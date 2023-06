NBA／FMVP到手還破多項聯盟紀錄 約柯奇：可以回家了

NBA總冠軍賽 落幕,金塊隊以94:89擊敗熱火隊,拿下隊史47年首座總冠軍,金塊一哥約柯奇(Nikola Jokic)12日進帳28分、16籃板、4助攻,成為聯盟史上首位單一季後賽 在得分、籃板、助攻都排名第一的球員,他的好表現也為自己贏得總冠軍賽MVP。

儘管今年與例行賽MVP三連霸擦身而過,約柯奇在季後賽展現對於比賽的宰制力,包括封王戰在內,繳出一張平均30分、13.5籃板、9.5助攻的平均大三元數據,且命中率5成5、三分球命中率4成66、罰球命中率8成,高效率的表現毫無疑問成為金塊奪冠最大功臣。

今年季後賽期間,約柯奇更是打破多項紀錄,包括達成單一季後賽史上最多次大三元、中鋒單場最高助攻數,高捧總冠軍賽MVP獎座,更是史上選秀順位最低(第二輪第11順位)的總冠軍賽MVP。

季後賽與總冠軍賽寫下輝煌的一頁,約柯奇賽後仍將功勞歸給團隊與所有在身後支持他的人,談到今天艱辛的封王戰,他說:「這就是籃球,有時候在這樣的比賽中,就是會遇到投不進的狀況,很高興最終我們還是贏了,現在做完事情,可以回家了」。

Nikola Jokic is presented with the Bill Russell Trophy as the 2022-23 #NBAFinals MVP 👏 pic.twitter.com/enfQxUJzZx

"The job is done, we can go home now." 😅



Nikola Jokic and the Nuggets complete the mission of bringing the 2022-23 NBA Championship to Denver! pic.twitter.com/Af9nOROEfz