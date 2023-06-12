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NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史首冠

不理西方 中阿合作論壇簽百億大單 30項多領域投資

NBA／FMVP到手還破多項聯盟紀錄 約柯奇：可以回家了

記者劉肇育／即時報導
約柯奇成為聯盟史上首位單一季後賽在得分、籃板、助攻都排名第一的球員，他的好表現也為自己贏得總冠軍賽MVP。（取材自推特）
約柯奇成為聯盟史上首位單一季後賽在得分、籃板、助攻都排名第一的球員，他的好表現也為自己贏得總冠軍賽MVP。（取材自推特）

NBA總冠軍賽落幕，金塊隊以94：89擊敗熱火隊，拿下隊史47年首座總冠軍，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）12日進帳28分、16籃板、4助攻，成為聯盟史上首位單一季後賽在得分、籃板、助攻都排名第一的球員，他的好表現也為自己贏得總冠軍賽MVP。

儘管今年與例行賽MVP三連霸擦身而過，約柯奇在季後賽展現對於比賽的宰制力，包括封王戰在內，繳出一張平均30分、13.5籃板、9.5助攻的平均大三元數據，且命中率5成5、三分球命中率4成66、罰球命中率8成，高效率的表現毫無疑問成為金塊奪冠最大功臣。

今年季後賽期間，約柯奇更是打破多項紀錄，包括達成單一季後賽史上最多次大三元、中鋒單場最高助攻數，高捧總冠軍賽MVP獎座，更是史上選秀順位最低（第二輪第11順位）的總冠軍賽MVP。

季後賽與總冠軍賽寫下輝煌的一頁，約柯奇賽後仍將功勞歸給團隊與所有在身後支持他的人，談到今天艱辛的封王戰，他說：「這就是籃球，有時候在這樣的比賽中，就是會遇到投不進的狀況，很高興最終我們還是贏了，現在做完事情，可以回家了」。

NBA 季後賽 總冠軍賽

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