NBA／詹姆斯要退休？ 里拉德不信：聯盟新門面未出現

里拉德（左）不相信詹皇（右）會退休。（路透資料照片）

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）先前傳出可能退休 的消息，里拉德（Damian Lillard）受訪時表示自己聽到這消息時很驚訝，但選擇不相信，因為詹皇仍相當難對付。

近日里拉德在香港 參加活動，接受港媒訪問時直言，目前聯盟還沒下個門面球員出現，「有很多候選人，但他們離成為門面還需一段時間。詹姆斯維持巔峰太久了，他是頂級球星。我認為需要經歷一段時間，才能贏得聯盟門面地位。」

里拉德也解釋詹皇的強大之處，「他已經宰制這聯盟很長的時間，他擁有身高、速度、運動能力及籃球智商，在長時間裡維持高水準。」

里拉德是休賽季交易流言的主角，「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，許多聯盟高層認為熱火將積極追求里拉德，並以「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）作為主要交易籌碼，不過赫洛因傷缺席幾乎整個季後賽 ，可能會降低交易價值。

根據先前報導，熱火是里拉德的心儀地之一，因為阿德巴約（Bam Adebayo）是他的好兄弟。不過如果熱火奪下冠軍，里拉德就不願加盟。