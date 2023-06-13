我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

NBA／詹姆斯要退休？ 里拉德不信：聯盟新門面未出現

體育新聞組／綜合報導
里拉德（左）不相信詹皇（右）會退休。（路透資料照片）
里拉德（左）不相信詹皇（右）會退休。（路透資料照片）

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）先前傳出可能退休的消息，里拉德（Damian Lillard）受訪時表示自己聽到這消息時很驚訝，但選擇不相信，因為詹皇仍相當難對付。

近日里拉德在香港參加活動，接受港媒訪問時直言，目前聯盟還沒下個門面球員出現，「有很多候選人，但他們離成為門面還需一段時間。詹姆斯維持巔峰太久了，他是頂級球星。我認為需要經歷一段時間，才能贏得聯盟門面地位。」

里拉德也解釋詹皇的強大之處，「他已經宰制這聯盟很長的時間，他擁有身高、速度、運動能力及籃球智商，在長時間裡維持高水準。」

里拉德是休賽季交易流言的主角，「ESPN」記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，許多聯盟高層認為熱火將積極追求里拉德，並以「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）作為主要交易籌碼，不過赫洛因傷缺席幾乎整個季後賽，可能會降低交易價值。

根據先前報導，熱火是里拉德的心儀地之一，因為阿德巴約（Bam Adebayo）是他的好兄弟。不過如果熱火奪下冠軍，里拉德就不願加盟。

退休 香港 季後賽

上一則

MLB／生涯1600場守游擊 克勞佛登板驚豔

下一則

法網／約克維奇23大滿貫 納達爾讚：驚人成就

延伸閱讀

NBA／阿德巴約兩節狂飆18分 熱火背水一戰半場7分領先

NBA／阿德巴約兩節狂飆18分 熱火背水一戰半場7分領先
NBA湖人詹姆斯捧紅「塔可星期二」3家餐廳爭搶商標權

NBA湖人詹姆斯捧紅「塔可星期二」3家餐廳爭搶商標權
NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹姆斯、波許隊史紀錄

NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹姆斯、波許隊史紀錄
NBA／裁判推特「開小號」替自己洗白 詹姆斯嘲諷

NBA／裁判推特「開小號」替自己洗白 詹姆斯嘲諷

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08
湖人隊里夫斯。（Getty Images）

NBA／泰勒絲和湖人里夫斯傳緋聞？哥哥轉發貼文回應

2023-06-07 18:28
格鬥界天王麥葛瑞格出手太重，使得阿密熱火吉祥物伯尼送醫。(擷自YouTube影片)

格鬥巨星宣傳橋段下手太重 NBA熱火吉祥物送醫

2023-06-11 12:25
約柯奇（右）超級大三元寫總決賽新紀錄。（美聯社）

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

2023-06-07 23:28

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養